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時力2週年黨慶》大綠小綠矛盾 林飛帆：不應再以藍綠框架看待

2017-01-15

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國會新政黨時代力量創黨滿兩週年。「島國前進」發起人林飛帆肯定時代力量過往表現，也直指不應再以舊有藍綠觀點看待民進黨與時代力量的關係；東吳大學法律系專任副教授胡博硯則認為，時代力量尚未有其主導成功之政策，與民進黨的大方向雖一致，但充分發揮其在野黨角色。

雖無主導成功政策 胡博硯：時力是稱職在野黨

林飛帆指出，外界用「大綠、小綠」標籤化民進黨與時代力量關係乃錯誤觀點，無法充分展現時代力量新興在野黨的角色，台灣已完成第三次政黨輪替，並邁入民主鞏固，不應用舊有藍綠觀點、框架看待民進黨與時代力量，以及新興小黨對既有兩黨體制的挑戰。

林飛帆說，藍綠兩黨過去各佔統獨光譜兩端，但民進黨實際沒這麼獨，時代力量也不只是從獨派光譜出發的政黨，多數台灣人不支持統一，統獨問題不應也不再是台灣未來重要爭辯，期待時代力量及其他政黨，在經濟獨立性、國家正常化、政治改革及爭取國際認同等議題上，扮演更多角色。

曾參與時代力量創黨的胡博硯直指，時代力量做為在野黨，創黨至今所提出的政策主要為折衷方案，仍未有自己主導成功的政策。

胡博硯表示，時代力量在黨產等議題與民進黨的路線重疊，但在原住民等議題和民進黨的作法會不一樣，外界認為「大綠」說啥「小綠」就會說啥，但「大綠小綠」對抗性比外界預期還高。

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  • 島國前進發起人、學運領袖林飛帆。（資料照，記者簡榮豐攝）

    島國前進發起人、學運領袖林飛帆。（資料照，記者簡榮豐攝）

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相關關鍵字： 大綠小綠 時代力量 林飛帆 黨慶
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