時力2週年黨慶》勞基法修法分歧 時力與民進黨漸行漸遠
〔記者曾韋禎／台北報導〕時代力量在第九屆立委贏得五席，成為國會第三大黨。第一會期在追討黨產等議題，與民進黨團維持相對友善的關係；但兩黨在「勞動基準法修正案」產生嚴重分歧後，漸行漸遠。
時代力量在立委選舉期間，對朝野協商提出嚴厲批判，力主協商應應公開透明，第九屆立委的首次協商，也因此破天荒開放媒體採訪。不過在討論立法院開議日時，時力黨團總召徐永明認為人民對新國會多所期待，主張在中小學開學後就開議，引發民進黨團總召柯建銘的質疑。徐永明更在時力未抽中交通委員會席次，尋求與民進黨團交換未果後，公開批評柯建銘阻止個別綠委與其交換，沒資格當總召。
不過兩黨在「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」的修法過程，共同對抗國民黨。時力對「紅十字會法」、「國家資通安全科技中心設置條例」提出的廢止案，雖部分民進黨立委有不同意見，最後也在民進黨團的全力支持下通過。
時力沒有執政包袱，政策、改革主張往往能比民進黨更為前進，並接近民間團體的訴求。包括「兩岸協議監督條例」對於兩岸的定位，時力直接採取實質「兩國論」的主張；在私校外部董事的組成，時力要求設立勞工董事，有別於民進黨團的公益董事；對於「集會遊行法」的修法立場，雖民進黨團已將「許可制」改為「自願報備制」、大幅限縮禁制區範圍、取消罰則，但時力與民團均主張廢除禁制區。
民進黨團因此屢遭輿論抨擊退步、反改革，也讓部分民進黨立委對時力不滿。不過引爆時力與民進黨團全面對立的是「勞基法修正案」爭議。時力原僅強調週休二例，不反對取消七天假，但後來轉向堅持七天假，並於去年七月二十一日的審查會，配合召委林淑芬缺席，搶占主席台。
在民進黨團強勢表決通過議事錄的十月二十七日當天，時力黨主席黃國昌激動大罵蔡英文總統，事後卻傳出黃在前幾天曾密會蔡英文。這次修法後，兩黨終至形同陌路。
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