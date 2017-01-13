| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團來襲全台降溫 入夜低溫下探13度 詐保案》名醫林俊杰200萬交保 3黃牛聲押禁見
 首頁 > 政治

年改分區會台東場 警政署長親勘

2017-01-13

〔記者李欣芳／台北報導〕政府推動年金改革舉辦的最後一場分區會議週六將在台東登場，因應退休軍公教人士將再度集結抗議，抗爭情勢不斷升高，據透露，警政署長陳國恩日前特地前往台東勘察分區會議會場，了解相關安全維護事宜。

年金改革委員會副召集人林萬億表示，台東週六的分區會議，要確保會議順利進行，由於退休軍公教人士很早就提出台東場周遭路權的申請，當天要表達訴求；在申請的範圍內抗議，應予以尊重，但退休軍公教人士日前在台中場、高雄場的分區會議利用抗爭策略，把與他們意見不同者排除在會場外，不讓受邀者進入會場開會，這非常不符合民主精神。

根據行政院年金改革辦公室統計，年改會元月七日在台中舉行的分區會議，應邀出席人數約一百卅人，當天竟有超過五十人、逾三分之一受邀者，包括前台中市長張溫鷹、年改會委員郭明政教授等人因退休軍公教人士的圍堵，無法進入會場開會。八日在高雄召開的分區會議，雖然警方透過優勢警力排除干擾，但當天也有逾卅人遭抗爭者包圍、阻撓，同樣無法進入會場。

台東舉行的分區會議，十四日將在台東縣政府文化處藝文中心演講廳舉行。據了解，台東場分區會議，警政署可望以優勢警力排除抗爭者的干擾，確保會議順利舉行。年改會也接獲情資顯示，廿一日與廿二日年金改革國是會議，退休軍公教等人士將提前集結抗爭，相關決策官員透露，警方有應對退休軍公教人士抗爭的方法。

廣告
  • 日前南區年改會高市警方戒護森嚴，年改會委員一度不得其門而入，群眾一度憤怒，與警方發生嚴重推擠。（記者黃良傑攝）

    日前南區年改會高市警方戒護森嚴，年改會委員一度不得其門而入，群眾一度憤怒，與警方發生嚴重推擠。（記者黃良傑攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 年金改革 年金改革分區會議 警政署署長陳國恩 退休軍公教人士
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤瑞典牛肉丸
泰式椒麻雞
天冷，吃這「鍋」！
枸杞包心粉圓
轉寄

標題：年改分區會台東場 警政署長親勘


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月13日‧星期五‧丙申年臘月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.