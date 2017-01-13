年改分區會台東場 警政署長親勘

2017-01-13

〔記者李欣芳／台北報導〕政府推動年金改革舉辦的最後一場分區會議週六將在台東登場，因應退休軍公教人士將再度集結抗議，抗爭情勢不斷升高，據透露，警政署長陳國恩日前特地前往台東勘察分區會議會場，了解相關安全維護事宜。

年金改革委員會副召集人林萬億表示，台東週六的分區會議，要確保會議順利進行，由於退休軍公教人士很早就提出台東場周遭路權的申請，當天要表達訴求；在申請的範圍內抗議，應予以尊重，但退休軍公教人士日前在台中場、高雄場的分區會議利用抗爭策略，把與他們意見不同者排除在會場外，不讓受邀者進入會場開會，這非常不符合民主精神。

根據行政院年金改革辦公室統計，年改會元月七日在台中舉行的分區會議，應邀出席人數約一百卅人，當天竟有超過五十人、逾三分之一受邀者，包括前台中市長張溫鷹、年改會委員郭明政教授等人因退休軍公教人士的圍堵，無法進入會場開會。八日在高雄召開的分區會議，雖然警方透過優勢警力排除干擾，但當天也有逾卅人遭抗爭者包圍、阻撓，同樣無法進入會場。

台東舉行的分區會議，十四日將在台東縣政府文化處藝文中心演講廳舉行。據了解，台東場分區會議，警政署可望以優勢警力排除抗爭者的干擾，確保會議順利舉行。年改會也接獲情資顯示，廿一日與廿二日年金改革國是會議，退休軍公教等人士將提前集結抗爭，相關決策官員透露，警方有應對退休軍公教人士抗爭的方法。