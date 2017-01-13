警官月退10萬還抗議 怎能不改革
2017-01-13
〔記者王冠仁／台北報導〕三線三星警界高官退休、月領逾十萬元的前警政署督察室主任耿繼文，不僅上街頭抗議年金改革，還衝撞依法執勤的第一線員警，勞工界人士認為他根本是反改革的既得利益者，不少基層員警也嘆：「老長官實在不應該為難自己人！」
據了解，當過花蓮縣警察局長、自警監二階（相當於十二職等）督察室主任一職退休的耿繼文，月退俸約九萬多元，若再加上十八％優存利息，每月入袋應逾十萬元。
耿繼文在上月卅一日年金改革委員會於台北市杭州南路「集思會議中心」舉行北區座談會時，參與成為抗議群眾的一員，警方蒐證發現他推擠、拉扯依法執勤員警，還聚眾喧嘩，涉嫌違反社會秩序維護法第八十五條。
台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，現行年金制度讓某些人受益，應從制度面解決，如果不解決，很難讓制度永續，有些人不願意體認這些問題而出來抗爭，他尊重其抗爭權利，但也凸顯年金改革的必要性，改革一定要做，它牽涉到國家財政、制度設計、世代公平等議題。
不少剛踏入警界的年輕基層警察說，出來抗議的退休「學長」，其退休待遇比自己未來退休時好太多。年輕一輩警察擔憂，年金制度不改，拖垮財政、債留子孫，未來的年輕人都要苦哈哈；他們也希望「學長」上街頭不要有激烈行為，以免讓他們執勤時夾在中間、左右為難。
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