繳多少領多少 副總統繪圖談年改
2017-01-13
〔記者鍾麗華、李欣芳／台北報導〕年金改革委員會召集人、副總統陳建仁昨在臉書上貼出兩張手繪圖，解釋年金改革的原因。陳建仁說，「年金改革其實是簡單的數學問題，如何讓所有人領得到、領得久，又能兼顧基金的永續才是最重要的，這也是政府準備要做的改革。」
陳建仁的第一張圖是現行制度，他以二十五歲就業、月領三萬元為例，工作到五十五歲退休、月領七．五萬元，工作三十年期間，政府每月提撥薪資的七．八％、自繳四．二％，退休金以退休薪資八十％的替代率計算，月領六萬元，領到六十五歲時，總額已超過政府和自己提撥的總額及其投資報酬。
漸進微調 不會入不敷出
第二張圖是漸進微調的新制，同一人工作到六十五歲退休，四十年工作期間，政府每月提撥薪資的十一．七％、自繳六．三％，以退休前十年平均薪資的六十％所得替代率計算，月領四．五萬元，直至八十歲辭世，可領到的退休金總額，和工作期間存入基金的總額及其投資報酬拉近；若所得替代率是七十％，則明顯入不敷出。
陳建仁說，把圖畫出來後，要維持現制或支持新制，就能一目了然，希望國人能共體時艱。
三場年改分區會議在場內外都引發衝突，陳建仁前天也在總統府，邀請工商、勞工、教育與公務員團體代表進行會談。總統府昨表示，陳建仁希望能夠當面聽取具體的改革建議，並且釐清許多不實謠言，目的就是希望能夠凝聚改革共識，讓年改過程更加順暢。
不過，全國公務人員協會理事長李來希在臉書發文，暗批年改會副召集人林萬億依然一意孤行。
林萬億昨接受廣播專訪時強調，年金改革的平均投保薪資採計期間，除軍人外，希望全國各界一致，大家一樣用最合理的方式，繳多少、領多少。
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