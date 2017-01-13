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遼寧號昨晨脫離台海 國軍全程監偵

2017-01-13

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國航空母艦「遼寧號」趁總統蔡英文出訪之際通過台海，據國防部掌握資訊，「遼寧號」前日清晨七點進入台海向北航行，昨日上午六點半左右脫離台海，雙方在這廿三．五小時內皆相當克制，未有異常舉措。國防部表示，雖遼寧號離去，國軍仍然持續全程監偵與應處，確保國家安全，籲請國人安心。

中國海軍新聞發言人梁陽昨也向「中國軍網」記者表示，遼寧號編隊在昨日凌晨通過台灣海峽，展開後續任務，遼寧號及編隊各艦艇科學組織在台海航渡期間，精心操控，嚴格按照大型艦艇通過海峽要求，加強值更執勤，確保航渡安全。

據國軍掌握，「遼寧號」編隊通過台海時，皆在海峽中線以西海域航行，也無異常動作或演訓。不過，國防部為求慎重，包括空軍F-16、ＩＤＦ戰機，海軍紀德級驅逐艦、成功級、康定級、濟陽級巡防艦都全程緊盯，以防萬一。

遼寧號最高航速為卅節（時速約五十五．五公里），但遼寧號在台海航行平均時速約在廿公里以下。

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  • 共軍航艦遼寧號。（中央社資料照）

    共軍航艦遼寧號。（中央社資料照）

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相關關鍵字： 台灣海峽 繞台 蔡英文出訪 遼寧號
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