徐國勇：葉金川不要有被害妄想症
2017-01-13
〔記者吳亮儀、鍾麗華、楊淳卉、吳欣恬／台北報導〕血液基金會董事長葉金川昨天請辭，在記者會上宣稱是受到行政院政治壓力，並指是血液基金會的四名衛福部官派董事之一，轉達行政院希望他辭職。但記者求證，這四名兼任董事的官員全都否認。
轉達逼辭 衛福部4官員全否認
行政院發言人徐國勇也回應說，他很明確、嚴肅地說，「行政院從來沒有打壓，葉金川不要有被害妄想症」。行政院肯定葉對台灣社會的貢獻，但對葉「無緣無故砲打行政院」感到非常遺憾。
血液基金會四名官派董事分別是衛福部次長蔡森田、主任秘書王宗曦、疾管署長周志浩和食藥署長姜郁美；記者一一詢問，但大家都否認。
蔡森田表示，沒有和葉金川聯絡，他是去年才加入基金會董事會，還沒參加過會議；姜郁美則說，葉金川是她在台北市政府時期的老長官，怎麼可能開口要求對方辭職？王宗曦和周志浩也都否認曾和葉金川通話或使用LINE轉達要求辭職。
對於衛福部四名兼任董事的官員都否認轉達政院的旨意；記者傍晚起多次試圖聯繫葉金川再求證，手機雖撥通，但葉都未接聽。
血液基金會的主管單位醫事司長石崇良表示，會持續釐清血液基金會的狀況，也成立專案小組調查。
徐國勇則對葉請辭表示，這是他個人行為，以及與血液基金會之間的契約關係，跟行政院無關，行政院尊重葉的個人決定。不過，葉當過部會首長，對政府機關運作非常明瞭，血液基金會業務主管機關是衛福部、行政主管機關是內政部，葉不應直接揣測、妄想行政院打壓他，這對行政院不公平，「葉指有人要他辭職，就應把那個人講出來」。
徐國勇強調，有人向黨產會檢舉血液基金會是國民黨附隨組織，黨產會接到檢舉當然會去調查，行政院不會去干涉。黨產會發言人施錦芳昨也表示，現還看不出該基金會的資金來自國民黨，尚不會召開聽證程序。
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