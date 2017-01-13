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徐國勇：葉金川不要有被害妄想症

2017-01-13

〔記者吳亮儀、鍾麗華、楊淳卉、吳欣恬／台北報導〕血液基金會董事長葉金川昨天請辭，在記者會上宣稱是受到行政院政治壓力，並指是血液基金會的四名衛福部官派董事之一，轉達行政院希望他辭職。但記者求證，這四名兼任董事的官員全都否認。

轉達逼辭 衛福部4官員全否認

行政院發言人徐國勇也回應說，他很明確、嚴肅地說，「行政院從來沒有打壓，葉金川不要有被害妄想症」。行政院肯定葉對台灣社會的貢獻，但對葉「無緣無故砲打行政院」感到非常遺憾。

血液基金會四名官派董事分別是衛福部次長蔡森田、主任秘書王宗曦、疾管署長周志浩和食藥署長姜郁美；記者一一詢問，但大家都否認。

蔡森田表示，沒有和葉金川聯絡，他是去年才加入基金會董事會，還沒參加過會議；姜郁美則說，葉金川是她在台北市政府時期的老長官，怎麼可能開口要求對方辭職？王宗曦和周志浩也都否認曾和葉金川通話或使用LINE轉達要求辭職。

對於衛福部四名兼任董事的官員都否認轉達政院的旨意；記者傍晚起多次試圖聯繫葉金川再求證，手機雖撥通，但葉都未接聽。

血液基金會的主管單位醫事司長石崇良表示，會持續釐清血液基金會的狀況，也成立專案小組調查。

徐國勇則對葉請辭表示，這是他個人行為，以及與血液基金會之間的契約關係，跟行政院無關，行政院尊重葉的個人決定。不過，葉當過部會首長，對政府機關運作非常明瞭，血液基金會業務主管機關是衛福部、行政主管機關是內政部，葉不應直接揣測、妄想行政院打壓他，這對行政院不公平，「葉指有人要他辭職，就應把那個人講出來」。

徐國勇強調，有人向黨產會檢舉血液基金會是國民黨附隨組織，黨產會接到檢舉當然會去調查，行政院不會去干涉。黨產會發言人施錦芳昨也表示，現還看不出該基金會的資金來自國民黨，尚不會召開聽證程序。

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  • 行政院發言人徐國勇昨否認行政院曾施壓要台灣血液基金會董事長葉金川辭職，「行政院從來沒有打壓，葉金川不要有被害妄想症」。（記者張嘉明攝）

    行政院發言人徐國勇昨否認行政院曾施壓要台灣血液基金會董事長葉金川辭職，「行政院從來沒有打壓，葉金川不要有被害妄想症」。（記者張嘉明攝）

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標題：徐國勇：葉金川不要有被害妄想症


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