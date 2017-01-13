葉金川閃辭血液基金會董座 控政院逼辭

2017-01-13

〔記者吳欣恬／台北報導〕血液基金會日前遭爆為國民黨不當黨產，昨天血液庫存量大減，董事長葉金川昨天召開記者會，宣稱與衛福部官員溝通，希望儘快展開調查以止血，卻被告知「行政院希望你辭職」，他不滿回嗆「我辭了，血就會夠嗎？」不過仍決定下週二起請假，二月底董事會正式請辭。

葉金川強調：「血是紅的，不是藍的跟綠的，跟政黨無關。」他不可能因此把國民黨證燒了。葉也說，希望接任人選「比我能幹公正，且沒有黨籍」，要民進黨「不要派有黨籍色彩的人來，不然國民黨也會反彈」。

葉金川指出，前晚眼見血液庫存量因不實傳聞遽減，不希望不實報導中傷四十三年的捐血事業，於是和衛福部的官股董事聯繫，請對方協助向高層請示，希望黨產會快來查，有不法就移送，力求儘快辦理，「時間在我身上，血每天掉下來」，再下去恐影響民眾生命安全。

葉唸出LINE對話 卻拒翻拍畫面

葉金川當場唸出和衛福部官員透過LINE的對話內容：

葉：「我小事」、「缺血會兩傷」、「基金會跑不掉，但衛福部穩死」。

對方：「好，那我們發布新聞」、「無法周全之處，請你諒解」、「報告署長（指葉金川），可以和你通電話嗎？」

葉金川轉述，電話中，對方直指「行政院希望你辭職」、「避避風頭」；他回稱「我辭職不是代表我有不當嗎？」「衛福部四位官員任血液基金會董事，會不知道我們性質？」「我辭職就不會缺血嗎？」對方都無言以對。他又追問「要我辭總要有理由吧？因為我是國民黨？」對方只回「哦…」。

葉金川在記者追問下，只肯透露通話官員是四名官派董事之一，以前是他的屬下，但不願指明為何人，也拒絕記者直接翻拍通訊軟體畫面。

對於有民眾檢舉血液基金會為國民黨不當黨產，葉金川說，基金會被指擁五十億元的資產，實際上約卅多億，包括捐血中心、捐血站、捐血車、檢驗設備等，沒有一個是閒置資產，這些不是他個人的，難道要人在路邊颳風下雨的捐血嗎？還是高額租金去租嗎？這些資產多是民眾和團體捐贈，國民黨沒捐過一毛錢，歡迎民進黨來捐款，但目前國、民兩黨都沒捐過。