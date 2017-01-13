| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團來襲全台降溫 入夜低溫下探13度 詐保案》名醫林俊杰200萬交保 3黃牛聲押禁見
 首頁 > 政治

韓國瑜宣布選黨魁 梁文傑：分散洪票源

2017-01-13

〔記者黃建豪、郭逸、蔡亞樺、沈佩瑤、郭安家／台北報導〕台北農產運銷公司總經理韓國瑜昨宣布參選國民黨主席。由於韓國瑜具眷村背景，被台北市議員梁文傑猜測是為前副總統吳敦義瓜分國民黨現任主席洪秀柱的黃復興票源，韓國瑜則自稱不是隨便可以被摸頭的人，是真正要打這場仗。

駁梁說法 韓：我不是隨便可以被摸頭的人

韓國瑜在參選記者會強調，與吳敦義沒任何關係，當上北農總經理是由省農會推薦，以他的個性與脾氣，不可能被任何人影響。

韓國瑜不改其大砲性格，稱「綠軍囂張太久、藍軍鬱悶太久」，國民黨已脫離民意與基層，所以他要帶領藍軍往前衝。面對吳敦義參選韓國瑜則說，如果沒有民意支持，全部是空的，不僅反酸吳敦義「到現在還參透不了，就很悲哀了」，還不忘虧洪秀柱「拜託不要再脫假髮了，我也不戴，直接訴諸全國黨員，好好打選戰」。

梁文傑昨天接受廣播專訪直言，韓國瑜當初會到北農擔任總經理，是吳敦義向張榮味求官，應該不可能打對台，若真的出來選，由於韓是軍系出身，可能分散現任主席洪秀柱的票。

國民黨北市議員鍾小平則痛批梁文傑說話完全背離事實，並指當年韓國瑜投入中和立委選舉時，發文宣攻擊同黨同志張慶忠，指張慶忠是摩鐵大王，當時吳敦義是黨秘書長，對此事法外施恩，但韓國瑜卻再次攻擊，被吳敦義取消參選資格。

廣告
  • 台北農產運銷公司總經理韓國瑜提出辭職後，昨舉行記者會宣布參選國民黨黨主席。（記者劉信德攝）

    台北農產運銷公司總經理韓國瑜提出辭職後，昨舉行記者會宣布參選國民黨黨主席。（記者劉信德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤瑞典牛肉丸
泰式椒麻雞
天冷，吃這「鍋」！
枸杞包心粉圓
轉寄

標題：韓國瑜宣布選黨魁 梁文傑：分散洪票源


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月13日‧星期五‧丙申年臘月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.