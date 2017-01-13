韓國瑜宣布選黨魁 梁文傑：分散洪票源

2017-01-13

〔記者黃建豪、郭逸、蔡亞樺、沈佩瑤、郭安家／台北報導〕台北農產運銷公司總經理韓國瑜昨宣布參選國民黨主席。由於韓國瑜具眷村背景，被台北市議員梁文傑猜測是為前副總統吳敦義瓜分國民黨現任主席洪秀柱的黃復興票源，韓國瑜則自稱不是隨便可以被摸頭的人，是真正要打這場仗。

駁梁說法 韓：我不是隨便可以被摸頭的人

韓國瑜在參選記者會強調，與吳敦義沒任何關係，當上北農總經理是由省農會推薦，以他的個性與脾氣，不可能被任何人影響。

韓國瑜不改其大砲性格，稱「綠軍囂張太久、藍軍鬱悶太久」，國民黨已脫離民意與基層，所以他要帶領藍軍往前衝。面對吳敦義參選韓國瑜則說，如果沒有民意支持，全部是空的，不僅反酸吳敦義「到現在還參透不了，就很悲哀了」，還不忘虧洪秀柱「拜託不要再脫假髮了，我也不戴，直接訴諸全國黨員，好好打選戰」。

梁文傑昨天接受廣播專訪直言，韓國瑜當初會到北農擔任總經理，是吳敦義向張榮味求官，應該不可能打對台，若真的出來選，由於韓是軍系出身，可能分散現任主席洪秀柱的票。

國民黨北市議員鍾小平則痛批梁文傑說話完全背離事實，並指當年韓國瑜投入中和立委選舉時，發文宣攻擊同黨同志張慶忠，指張慶忠是摩鐵大王，當時吳敦義是黨秘書長，對此事法外施恩，但韓國瑜卻再次攻擊，被吳敦義取消參選資格。