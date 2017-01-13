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正式表態參選後…郝吳柱今首度同台

2017-01-13

〔記者施曉光／台北報導〕曾任圓山飯店董事長的前國民黨文傳會主委李建榮今日將舉行新書發表會，分析國民黨由盛而衰的經過，包括國民黨主席洪秀柱、前副總統吳敦義、國民黨副主席郝龍斌等三位黨魁參選人都將到場，這也是吳、郝正式表態參選以來，洪、吳、郝首度同台較勁。

上週請辭副主席的詹啟賢，也將出席這場活動，公開露臉，以及前國民黨主席吳伯雄、黨副主席胡志強也受邀參與，屆時這些藍營要角互動情形，廣受關注。

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  • 國民黨主席今年改選，除了黨主席洪秀柱（坐者）展現連任企圖心，前副總統吳敦義（中）、副主席郝龍斌（左）昨各自表達參選理念。圖為郝吳洪三人上個月同台出席活動畫面。（資料照，記者王藝菘攝）

    國民黨主席今年改選，除了黨主席洪秀柱（坐者）展現連任企圖心，前副總統吳敦義（中）、副主席郝龍斌（左）昨各自表達參選理念。圖為郝吳洪三人上個月同台出席活動畫面。（資料照，記者王藝菘攝）

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相關關鍵字： 吳敦義 國民黨主席選舉 國民黨魁 洪秀柱 郝龍斌
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