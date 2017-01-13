郝龍斌：本省、外省人都可接納我
〔記者施曉光／台北報導〕參選黨魁的國民黨副主席郝龍斌昨日接受電台專訪時指出，去年黨主席補選他原本宣布參選，但因所有參選者都是外省人，他怕國民黨被外界認為是「外省黨」，因此半途退選，這次選舉他自認本省人可以接納他，外省人也認同他，而且他比較不權謀，可以團結全黨。
若選上黨魁 請郭台銘選二○二○
郝龍斌也承諾，如果當選黨主席，絕不參選二○二○總統大選，因為黨主席應該是「抬轎者」，現在就說要參選總統，不利往後整合黨內及抬轎工作；他並點名鴻海董事長郭台銘，是目前一般認為最強的藍軍人選，如果當選黨魁，他會敦請郭台銘承擔責任，但他也強調，人選絕對不會只限郭台銘一人。
他表示，原本他要請辭副主席，但在另一位副主席胡志強建議下才沒辭，而且他要證明，參選也可以不破壞同志情誼，不過，面對主持人詢問有此信心？郝龍斌又說，他現在無法確定，而且如果最後發現不行，還是會辭掉副主席。
郝龍斌也批評兩位競爭對手說，國民黨主席洪秀柱在執行力及打選戰方面的經歷，「應該比我差」，而且在黨務方面有很多缺失，在團結全黨上，也有很多可以加強的地方，至於吳敦義，雖有黨務、行政經驗，但在年齡及黃復興支持度這方面，力量非常薄弱。
郝龍斌分析三人的競爭優劣勢，在本土票方面，吳敦義最強，自己次之，洪秀柱最差；在海外黨員方面，黨主席接觸機會較多，較有優勢；從區域來看，他在北北基有優勢，黃復興票源則是他與洪秀柱較吳敦義更具優勢。他認為第一輪投票任何人過半的可能性都不大。
郝龍斌還說，自己在黃復興系統有很深淵源，而且透過推動核四公投連署，他與中南部地方大老、黨員接觸後，大家也很能接納他。
至於是否可能與吳敦義整合？郝龍斌說，整合必須是理念、路線、方向完全契合，但目前看來兩人不完全契合，像黨主席應該只做二○二○大選的抬轎人，他就與吳敦義看法不一樣。
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