吳敦義：「那個人」路線 讓藍委畏懼
2017-01-13
〔記者施曉光／台北報導〕宣布參選國民黨主席的前副總統吳敦義昨日接受媒體專訪時指出，他雖然不一定是會贏的那一個，但絕對是能團結黨的人；他並暗批現任黨主席洪秀柱領導下，是「那一個人的黨中央」，讓卅五席藍軍立委難以溝通協調，而且所走的路線讓立委們畏懼。
首輪投票若沒領先 「就離開」
依國民黨主席選舉辦法，如果投票結果沒有候選人票數過半，就要進入第二輪，由得票前兩名對決。吳敦義在專訪表示，如果他沒有在第一輪投票領先，「那就離開」。展現十足的自信。
吳敦義並指出，宣布參選前，已先向前主席馬英九、連戰及吳伯雄報告過，馬、連、吳三人對他有所期許，並強調自己絕對是能團結國民黨，凝聚戰力、重返執政的人選，他還向黃復興黨部喊話，希望黃復興黨同志能看得清楚這點。
吳敦義指出，國民黨要重返執政，必須同時具備四大因緣，包括執政黨表現不佳、國民黨日漸強盛、黨內要有強力的領頭羊，以及團結在野力量。
對於二○一八前選舉，吳敦義評估，現況看起來國民黨會很艱辛，但他預期未來會不同。吳也澄清他有六都市長「口袋名單」的傳言，但強調對各選區狀況及可能人選，都有深入了解。
文傳會：派專人向吳說明路線
對於吳敦義的質疑，國民黨文傳會副主委胡文琦回應表示，吳敦義所謂令人畏懼的「路線」，究竟是指蔡英文總統的路線，還是去年國民黨全代會所通過的「和平政綱」路線？如果吳認為全代會通過的「和平政綱」讓黨員同志畏懼，國民黨中央會派專人向吳敦義做必要的說明。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 冷氣團來襲全台降溫 入夜低溫下探13度
- 慘！洪榮宏票房不舉 驚爆三大致命傷
- 自由廣場》吳阿明先生的良心事業
- 男裝，義大利四天大王之戰-2：Malo
- 〈台股青紅燈〉一樣假帳 兩樣世界
- 性侵案開庭／秦偉：很多事子虛烏有
- 川普首度承認 大選前俄「駭」民主黨
- 監控北韓長程飛彈 美部署海上雷達
- 紅色美人-4
- 435公斤怪力男 被封為巴基斯坦「浩克」
- 奈及利亞澄清與台灣關係 未提遷代表處
- 老房修復 陽明山美軍俱樂部開幕
- 「托舉哥」客串3小時電線桿 引發網友熱議
- 海倫清桃延燒表特版 網友討論的是這個…
- 綠委提TRF一行為一罰 金管會支持
- 王、曹覓東家 可望受邀大聯盟春訓
- 馬公5女燒炭 動機明朗／長輩久病厭世 帶晚輩自殺
- HTC U Ultra玻璃美機 人工智慧搶市
- 買年貨3原則 衛局供檢測試劑
- 彰化自造教育中心揭幕 學子實作展創意
- 高樹廣興國小 推公辦民營
- 空官生 酒後摔下樓命危
- 三千年前就有左鎮人 菜寮化石超豐富
- 癌逝率冠全國 東馬籌設癌醫大樓
- 一式成經典-3
- 助弱過好年 彰投食物銀行備妥物資
- 澳門老婦確診感染H7N9禽流感
- 淡水自行車道海尾仔段 海景相伴
- 就要拆建… 火燒中壢「危樓市場」
- 冷鋒南下 醫療隊假日進駐合歡山
- 自由廣場》兩黨都有難念的經
- 台南年貨大街20日開張 cosplay熱鬧造勢
- 警破地下彩券簽賭站 雲端簽牌「Line和Mail」都行
- 關西育賢街高架工程 監委斥草率
- 竹市兒童醫院BOT案招商 7醫團有興趣
- 瞎！ 甲后路大甲段往苗栗 「指錯」方向
- 抬車救人是最美風景？ 警：小心變過失殺人
- 金正恩胞妹金與正 列美國制裁名單
- 變天！平地下探12度、玉山可望降雪
- 改革公法人肥貓 經部每3年考核
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：吳敦義：「那個人」路線 讓藍委畏懼
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分