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吳敦義：「那個人」路線 讓藍委畏懼

2017-01-13

〔記者施曉光／台北報導〕宣布參選國民黨主席的前副總統吳敦義昨日接受媒體專訪時指出，他雖然不一定是會贏的那一個，但絕對是能團結黨的人；他並暗批現任黨主席洪秀柱領導下，是「那一個人的黨中央」，讓卅五席藍軍立委難以溝通協調，而且所走的路線讓立委們畏懼。

首輪投票若沒領先 「就離開」

依國民黨主席選舉辦法，如果投票結果沒有候選人票數過半，就要進入第二輪，由得票前兩名對決。吳敦義在專訪表示，如果他沒有在第一輪投票領先，「那就離開」。展現十足的自信。

吳敦義並指出，宣布參選前，已先向前主席馬英九、連戰及吳伯雄報告過，馬、連、吳三人對他有所期許，並強調自己絕對是能團結國民黨，凝聚戰力、重返執政的人選，他還向黃復興黨部喊話，希望黃復興黨同志能看得清楚這點。

吳敦義指出，國民黨要重返執政，必須同時具備四大因緣，包括執政黨表現不佳、國民黨日漸強盛、黨內要有強力的領頭羊，以及團結在野力量。

對於二○一八前選舉，吳敦義評估，現況看起來國民黨會很艱辛，但他預期未來會不同。吳也澄清他有六都市長「口袋名單」的傳言，但強調對各選區狀況及可能人選，都有深入了解。

文傳會：派專人向吳說明路線

對於吳敦義的質疑，國民黨文傳會副主委胡文琦回應表示，吳敦義所謂令人畏懼的「路線」，究竟是指蔡英文總統的路線，還是去年國民黨全代會所通過的「和平政綱」路線？如果吳認為全代會通過的「和平政綱」讓黨員同志畏懼，國民黨中央會派專人向吳敦義做必要的說明。

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  • 國民黨主席今年改選，除了黨主席洪秀柱（坐者）展現連任企圖心，前副總統吳敦義（中）、副主席郝龍斌（左）昨各自表達參選理念。圖為郝吳洪三人上個月同台出席活動畫面。（資料照，記者王藝菘攝）

    國民黨主席今年改選，除了黨主席洪秀柱（坐者）展現連任企圖心，前副總統吳敦義（中）、副主席郝龍斌（左）昨各自表達參選理念。圖為郝吳洪三人上個月同台出席活動畫面。（資料照，記者王藝菘攝）

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