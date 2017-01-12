前縣警局長 反年改衝撞警
2017-01-12
〔記者王冠仁／台北報導〕年金改革委員會上月底開始舉辦分區座談，但三場都有「監督年金改革行動聯盟」等群眾激烈抗爭，並和執勤員警發生肢體衝突。針對北區場次，北市警方事後根據蒐證畫面究辦當天脫序群眾，赫然發現竟辦到昔日老長官、官拜三線三星的前警政署督察室主任耿繼文。
警方說，上月卅一日於北市杭州南路「集思會議中心」舉行的年金改革北區座談會，現場抗議群眾朝會議中心丟雞蛋、推倒鐵馬護欄，與警方人牆發生數波推擠衝突；警方數度舉牌警告，但群眾變本加厲破壞大門衝入會議中心，甚至衝向五樓會場意圖阻擾會議進行，幸遭攔阻。
事後雖無人提告，但警方為維護公共秩序，認為部分抗議群眾行為脫序，經檢視蒐證影像，將監督年金改革行動聯盟副召集人胡筑生依違反集會遊行法送辦，闖入集思會議中心五樓的黃姓民眾等十人，則依違反社會秩序維護法第八十五條第一款、第二款究辦。
陳抗勤務結束後，警方經多日審慎檢視蒐證畫面，赫然發現耿繼文也出現其中，並有推擠警方等脫序行為。雖然耿是警界老長官，仍依法將他送辦。
去年部分軍公教人士發起「反污名、要尊嚴」九三大遊行前，警察通訊軟體群組曾流傳一則甫退休的耿繼文所撰「英雄帖」，呼籲抗議年金改革。
耿繼文曾辦花蓮5子命案
耿繼文是中央警官學校（警察大學）行政警察系卅九期畢業，曾任北市南港等分局長、花蓮縣警察局長等職，去年七月從警政署督察室主任一職退休。
耿是鐵人三項好手，在任職花蓮縣警局時曾騎單車九十多公里視察轄區，曾獲選全國十大活力警察。此外，他接手偵辦吉安鄉五子命案時，為破除迷信，帶一本資治通鑑前往命案凶宅住「鬼屋」七天，一度成為外界關注話題。
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