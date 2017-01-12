教師反年改 林萬億提水庫論相勸

2017-01-12

進水少枯竭快 別賠上形象

〔記者李欣芳、施曉光／台北報導〕政府推動年金改革伴隨改革時程逼近，抗議活動一波又一波，全教總不滿政府改革版本規避雇主責任，昨結合各縣市工會在高雄等地發起校園遍地開花等「爭議」行動，對於全教總要求政府負擔起雇主責任，撥補不足的提撥率，並要求與蔡總統、年金改革委員會副召集人林萬億辯論，林強調，這不是透過辯論就可解決，問題出在制度設計的不合理，就像水庫進水少而出水多，很快就會用盡枯竭。

林萬億呼籲教師們不要因為上街頭抗爭，毀了在學生與家長心中為人師表的好模範，因此而賠上形象，相當不值得！

監督年金改革行動聯盟等退休軍公教人士已表明，年改會廿一日、廿二日舉行的年金改革國是會議，屆時將埋鍋造飯抗爭，而前三場年改分區會議，退休軍公教等人士也都到場抗議與引發衝突，全教總近來並發起教師集體請假等爭議行動向蔡政府抗議。

補足提撥率？年輕師怎活

全教總認為，根據過去精算的標準，教育人員的退撫基金每月提撥率應該要到十七．九％，但後來只提撥了八％，長久不足基金當然會支持不住，而基金不足應該由雇主（政府）和受僱者（教師）共同補繳，其中卅五％是受僱者，六十五％是雇主責任，但政府始終沒有提出相關作為。

不過，林萬億認為，全教總等教師的抗爭沒必要。他說，教育人員的提撥率若要完全補足，要提撥到高達四十一％，若是這樣搞，年輕教師將來要怎麼辦？

制度設計不合理 辯論怎解

林萬億指出，當前教育人員退撫基金的問題是出在制度設計的不合理，副總統陳建仁日前就以「水庫論」比喻說，就像水庫進水少而出水多，必定很快就會用盡枯竭，既然是制度設計有問題，應該推動改革，這個問題不是辯論就可解決。

至於全教總反對中小學教師逐步延後到六十歲退休，林萬億說，全教總指教師擔心年紀大一點就被批評為「老老師」，因此認為教師們喜歡早退，這樣推想不見得正確，何況人類的平均壽命已延長，年改會持續與教師溝通，也希望大家理性討論。

全教總喊話 要年改團隊辯論

此外，國民黨昨中常會邀全教總副秘書長羅德水專題演講「對年金改革的批評與建議」，他重申堅決反對中小學教師年金六十歲起支，並喊話蔡政府年改團隊出來辯論。

國民黨主席洪秀柱則批評蔡政府的年金改革「一無是處」、「荒腔走板」。她並強調，國民黨支持年金改革，但軍公教不能被污名化，國民黨反對蔡政府貼標籤式的政治惡鬥，躁進、民粹式的作為，將會儘速提出年金改革版本，與各界討論。