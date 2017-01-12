教師反年改 林萬億提水庫論相勸
進水少枯竭快 別賠上形象
〔記者李欣芳、施曉光／台北報導〕政府推動年金改革伴隨改革時程逼近，抗議活動一波又一波，全教總不滿政府改革版本規避雇主責任，昨結合各縣市工會在高雄等地發起校園遍地開花等「爭議」行動，對於全教總要求政府負擔起雇主責任，撥補不足的提撥率，並要求與蔡總統、年金改革委員會副召集人林萬億辯論，林強調，這不是透過辯論就可解決，問題出在制度設計的不合理，就像水庫進水少而出水多，很快就會用盡枯竭。
林萬億呼籲教師們不要因為上街頭抗爭，毀了在學生與家長心中為人師表的好模範，因此而賠上形象，相當不值得！
監督年金改革行動聯盟等退休軍公教人士已表明，年改會廿一日、廿二日舉行的年金改革國是會議，屆時將埋鍋造飯抗爭，而前三場年改分區會議，退休軍公教等人士也都到場抗議與引發衝突，全教總近來並發起教師集體請假等爭議行動向蔡政府抗議。
補足提撥率？年輕師怎活
全教總認為，根據過去精算的標準，教育人員的退撫基金每月提撥率應該要到十七．九％，但後來只提撥了八％，長久不足基金當然會支持不住，而基金不足應該由雇主（政府）和受僱者（教師）共同補繳，其中卅五％是受僱者，六十五％是雇主責任，但政府始終沒有提出相關作為。
不過，林萬億認為，全教總等教師的抗爭沒必要。他說，教育人員的提撥率若要完全補足，要提撥到高達四十一％，若是這樣搞，年輕教師將來要怎麼辦？
制度設計不合理 辯論怎解
林萬億指出，當前教育人員退撫基金的問題是出在制度設計的不合理，副總統陳建仁日前就以「水庫論」比喻說，就像水庫進水少而出水多，必定很快就會用盡枯竭，既然是制度設計有問題，應該推動改革，這個問題不是辯論就可解決。
至於全教總反對中小學教師逐步延後到六十歲退休，林萬億說，全教總指教師擔心年紀大一點就被批評為「老老師」，因此認為教師們喜歡早退，這樣推想不見得正確，何況人類的平均壽命已延長，年改會持續與教師溝通，也希望大家理性討論。
全教總喊話 要年改團隊辯論
此外，國民黨昨中常會邀全教總副秘書長羅德水專題演講「對年金改革的批評與建議」，他重申堅決反對中小學教師年金六十歲起支，並喊話蔡政府年改團隊出來辯論。
國民黨主席洪秀柱則批評蔡政府的年金改革「一無是處」、「荒腔走板」。她並強調，國民黨支持年金改革，但軍公教不能被污名化，國民黨反對蔡政府貼標籤式的政治惡鬥，躁進、民粹式的作為，將會儘速提出年金改革版本，與各界討論。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 花蓮凌晨追撞車禍6傷 1女無呼吸心跳
- 川普勝選後首場記者會 俄羅斯陰影揮之不去
- 陳宏一新作入選鹿特丹影展 小英也在電影中露臉
- 單飛鼓鼓 要用什麼角色回歸MP!
- 張本渝恐怖衝浪 險遭大浪捲走
- 2015年後出生 俄擬終身禁買菸
- 百貨春節檔促銷開跑 搶福袋先做功課
- 校友會幫賣水林地瓜 1天2萬斤
- 周董點名合唱《甜甜的》 何超蓮讚永遠的男神
- 超過7成南韓人想移民 主因是這個...
- 高雄桃源凌晨規模4.4地震 南台灣搖晃
- 月津港燈節推手》陳禹霖、陳禹廷 要讓世界看見鹽水
- 散熱廠三雄 去年營收新高
- 歐巴馬淚眼告別︰我們做到了
- 減產協議推不動 油價震盪
- 台片《自畫像》報喜 問鼎鹿特丹影展
- 藍又時桃花絕緣 怨張芸京搞破壞
- 自由廣場》兩篇華郵投書與一個台灣政策
- 楊大正認愛新歡 同居舊愛三人行
- 大溪高中包商 賠5罹難者各672萬
- 立院換地案無共識 四月再議
- 擔心保護主義危及復甦 世銀下修全球經濟成長
- 崇蘭昌黎殿不拜韓愈 新廟續奉三山國王
- 證券行情表、證券表格
- 血糖檢測糖尿病 指尖滴血驗出
- 朱宗慶接掌國表藝 打造全民文化園區
- 大林廠出水口排氣泡引驚疑 台電：對環境無害
- 香港天后發願 為癌母茹素一年
- 1例1休人力吃緊 校園保全、供餐都成問題
- 吳宗憲欠稅300萬拖過年 賀一航結束6年欠稅人生
- 廣慈降容積 總樓地板竟增4萬坪
- 國際電玩展1/19開跑 台廠大團結
- 反台東啟焚化廠 環團提建掩埋場
- 《謠言終結站》 別再用鹽水、小蘇打！／去除蔬果農藥 流動清水最好
- 社論》神聖事業的「退場」機制
- 五專實習生 學費將全免
- 川普：與蒲亭交好是財富而非麻煩
- 孔侑驚傳過勞就醫 劇組駁誤報
- 騎士對決拓荒者 今日賽事預告與轉播
- 銀行預購短期自用不動產 放寬至7年
標題：教師反年改 林萬億提水庫論相勸
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email