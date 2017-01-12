中投、欣裕台暫不收回國有 國民黨提抗告

2017-01-12

〔記者楊淳卉、施曉光／台北報導〕國民黨本月三日對台北高等行政法院否准停止執行「國民黨所持有中投與欣裕台公司股權為不當取得之財產處分」提起抗告，並於抗告狀中質疑法院，將原處分分割為兩個獨立處分「於法無據」，已構成「訴外裁判」。

黨產會發言人施錦芳昨對此表示，「國民黨不是說已經勝訴了？為何還要提起抗告？」當初黨產會決定不抗告，國民黨竟說「黨產會主委顧立雄的話須打折扣，要提防黨產會突襲」，如今，到底是誰不可信？

質疑法院分割原處分 於法無據

國民黨文傳會副主委唐德明解釋，行政法院裁判內容，除了暫時停止執行外，還包括訴外裁判，國民黨的抗告並非針對暫時停止執行，而是針對訴外裁判的部分，基於訴訟考量，可能影響日後本訴，因此才會提起抗告。

日前，黨產會作出行政處分，將國民黨持有中投與欣裕台之股權移轉國有（原處分），國民黨隨即聲請停止執行。法院於去年十二月作出裁定，將處分分割成「確認中投與欣裕台之股權為不當黨產」與「命令不當黨產收歸國有」兩個部分。台北高等行政法院裁定停止後者的效力，但仍維持前者的效力。

對於法院裁定，黨產會決定不抗告，國民黨行管會主委邱大展則諷黨產會「三連敗」、「國民黨又贏了一場！」

不過，國民黨卻在三日針對此案，向最高行政法院提起抗告。抗告狀主張，法院將原處分分割為「是否為不當取得之財產」及「是否命移轉國有」兩個獨立處分進行裁定，於法無據，已構成訴外裁判，應要連認定處分一併停止執行。

黨產會和國民黨在法院有多起訴訟進行中，其中，國民黨針對永豐銀帳戶及台銀支票被凍結處分，提起「停止執行」訴訟，台北高等行政法院昨開庭審理。國民黨表示，雖成功募款、借款，但仍有一億六千餘萬的資金缺口，且黨有財務及人事上的自主權，認定黨產會處分已逾越憲法保障的結社自由。審判長則要求國民黨提出相關單據證明資金短缺情況。

詹啟賢請辭 中常委質疑黨放話

此外，國民黨首席副主席詹啟賢七日突請辭，引發黨內震撼，中常委江碩平昨在中常會要求追究黨內洩漏詹與黨產會協商一事，國民黨主席洪秀柱回應稱，此事她已做過內部調查，消息絕非黨內只有二、三位的知情者透露，而是黨產會方面提供給媒體完整內容資料，洪並強調她迄未批准詹的請辭，還在挽留中。