黨魁選舉 郝：不樂見人頭黨員

2017-01-12

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉傳出有參選陣營拉進大量支持者入黨，引發所謂「人頭黨員」爭議，已宣布參選的國民黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌昨日不約而同有感而發，表達希望這些新黨員是真正認同國民黨，志同道合的人，洪秀柱更直指這不是正常現象。

洪直指這不是正常現象

洪秀柱昨日在中常會上表示，她個人對於新黨員入黨，希望是真正認同黨理念，志同道合的人。以往不是繳交個人資料齊備就能入黨，還要經過考核、入黨儀式，甚至經過訓練，完全了解國民黨的理念，才歡迎入黨，而不是像現在備齊資料，就發給黨證，這種毫無理想、對話交流的黨員，入黨真能與黨發生密切聯結？讓她很懷疑。

郝龍斌昨日參加台北市黨代表有關地方黨部主委直選座談會受訪時表示，如果真有「人頭黨員」現象，這是大家所不樂見的，他並強調，加入國民黨並做為黨員同志，必須要真的認同國民黨的理念。

郝龍斌說，這次共有三位參選人競逐，他希望能透過公平、公正、公開的選舉，建立好的典範與模式，這是大家共同的期盼，也相信黨中央會全力朝此方向來做。

放寬黨費可三月底前繳

事實上，黨中央舉辦此次黨主席選舉，從投票時程提前到五二○開始，就受到頗多質疑。關於投票資格，原依規定新進、回復黨籍及欠繳黨費黨員，必須在投票日前四個月、即一月廿日前繳納黨費，才能取得資格，但有廿五位中常委昨共同提案通過修改黨員繳納黨費辦法，放寬欠繳黨費黨員可以延長到三月底前繳交，總計約有六十六萬餘人適用。

此外，國民黨組發會組營部因應每次黨內選舉前，都會有短期間內大量入黨的情況，去年五月規劃設置並於今年初次使用的大量入黨暨回復黨籍線上收件登錄系統，卻由於系統名稱叫做「團體入黨」，昨天引發挺吳派中常委質疑，什麼時候有「團體入黨」的制度？國民黨中央緊急更改名稱並向中常會說明後才滅火。