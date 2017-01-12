駁主張改台灣國民黨／吳辦控黃復興幹部 造謠汙衊
要求黨中央應立即查辦
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉日趨激烈、白熱化，最近就有黃復興系統的幹部，利用網路指涉黨主席參選人吳敦義主張要將「中國國民黨」改為「台灣國民黨」，吳敦義辦公室昨聲明，痛批這是極其嚴重的汙衊和扭曲，要求黨中央查辦。
國民黨文傳會副主委唐德明昨回應說，依黨章及黨紀辦法，檢舉人應向被檢舉人所屬黨部提出，由該黨部調查、擬出處理辦法後，再呈送中央考紀會討論處理。
強調「中國」二字是資產
吳辦強調，「中國」二字是資產、非負債，以目前的國際和兩岸情勢，堅守中華民國更是兩岸和平的關鍵，吳敦義嚴正聲明從未主張「中國國民黨」改名為「國民黨」或「台灣國民黨」。黨主席洪秀柱已呼籲參選同志不要「網」內互打，卻驚見黃復興幹部惡意散布謠言，製造分裂，這種卑劣手段，黨中央應立即徹查嚴辦。
吳辦指出，民國八十九年國民黨敗選，黨內有人倡改黨名，後來不了了之，九十三年敗選，黨內又有同樣建議，基於黨內言論自由，吳敦義當時表達可討論，但其立場十分清楚，「中國就是中華民國」，反對國民黨改名，「這是吳敦義從未動搖的堅定信仰，這也是吳敦義一向主張『九二共識、一中各表』的原因，一中就是中華民國！」
此外，中常委李德維昨日在中常會發言痛批，有領薪水的黨務人員製作不當宣傳攻擊黨內同志，盼黨務同仁自我要求，黨務主管應嚴格約束，不過，洪秀柱詢問究竟是哪位黨務人員？李未點名，只說會提供臉書內容給洪看。
據了解，多位中常委、立委九日參加吳敦義宣布參選黨主席記者會後，被文傳會副主委毛嘉慶在網路上貼圖諷刺，「有人忙著拉攏權貴老藍男」，李德維在臉書轉貼相關內容，並PO文說，「支持自己支持的對象～無可厚非，但是為了讓自己的主人續任，而以這樣的手法踐踏黨內同志，輸了同志贏得連任又如何？」
此外，吳辦昨宣布，辦公室發言人群組成員將納入台大哲學系教授林火旺，至於其他成員名單，吳辦尚未公布。
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