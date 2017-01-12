質疑馬九二共識主張／洪倡和平統一 藍委：不宜

2017-01-12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨主席洪秀柱昨出席中華民國退役將領總會會員大會致詞時表示，中國國民黨不應改成台灣國民黨，否則黨將喪失理想和抱負，「追求和平統一，才是國民黨應走的方向」；她並表示，「馬前總統的九二共識看似和平交流，但也是不穩定狀態」，而不統、不獨、不武的維持現狀，卻被社會認為理所當然，讓人安於現狀。

陳超明：黨不能被黃復興綁架

對於洪力倡和平統一說，陳學聖等多名國民黨立委都表達「不宜」，在對岸政權尚未民主化之前，不應先訂好結論，去談和平統一，而應維持馬的九二共識主張。

立委陳超明直言，「目前不宜去談和平統一！」國民黨不能被黃復興綁架，未來要「和美、和日、和中」，不能去「親」單一國家。立委楊鎮浯認為，洪的論述顯然無法融入台灣主流社會的思潮。

昨這場退將大會在台北國軍英雄館席開十七桌，包含退役上將夏瀛洲，國民黨副主席、前陸軍總司令陳鎮湘等上百位黃復興要員出席，有意角逐黨魁的郝、吳、洪三人中，主辦單位只邀請洪參加，為讓洪致詞能暢所欲言，更閉門謝絕媒體入內拍攝，但現場音響聲大到門外就能聽到。

洪秀柱對退將們訴苦指出，去年全代會通過新的政策綱領，要研議以和平協議結束兩岸敵對狀態，「難道有錯嗎？」黨內竟要求路線辯論，她對此感到不可思議，現在有本土、非本土、親美、親中、親日路線，「大家先把路線劃出來、我們再來談！」

洪出席退將大會 訴苦被戴紅帽

洪批評，台灣教育廿年來徹底失敗，年輕一代忘掉國家，黨內同志沒在提三民主義，「馬前總統的九二共識看似和平交流，但也是不穩定狀態」，而不統、不獨、不武的維持現狀，卻被社會認為理所當然，讓人安於現狀。

洪認為，她自己兩岸論述被人戴上傾中賣台紅帽子，兩岸只有和平發展、和平共榮，「追求和平統一，才是國民黨應走的方向」，這不是傾中言論，而是合憲言論，因中華民國主權及於整個中國。

「台獨就是戰爭，你有這個膽嗎？」洪質疑，年輕人以為台灣是個主權獨立國家，一切問題都會解決，但真的願為台灣建國拋頭顱有多少？「願意的先登記下來送到海軍陸戰隊受訓，是媽寶的趕快出國去」，何況主張台獨是違憲的叛國份子。

洪並說，自己對黨未來方向有堅決態度，清楚明白黨要接「苦民所苦」的地氣，否則奪不回政權。她並問，國民黨在台經營七十年，讓台灣繁榮發展，難道不是接地氣？但若為接地氣，要將中國國民黨改成台灣國民黨，將完全喪失黨的理想抱負，「你還要這個地氣嗎？」台下退將激動地高呼「不要！」