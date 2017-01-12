| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
趕著滅雞寮火警 北市義消車禍身亡
 首頁 > 政治

鼓勵交流 蔡：旅展設邦交國專區

2017-01-12

〔特派記者蘇永耀／尼加拉瓜報導〕為推廣國人赴邦交國走走看看，蔡總統在尼加拉瓜當地時間十日中午（台灣時間十一日凌晨）出席僑宴時表示，觀光局已在研議，將透過台灣每一年的國際旅展，未來要協助我們的友邦使館，一起來成立「邦交國專區」，透過提供更多的旅遊資訊，希望國人也能夠到中美洲的邦交國走走，親眼看見美麗的風景，也能見證雙方友誼。

總統在僑宴說，台灣和尼加拉瓜，都是在地緣、經貿挑戰中求發展的國家。二○○六年簽訂的「台尼自由貿易協定」實施以來，讓兩國互動有更深的合作基礎。台灣現已是尼國在亞洲的第一大、全球第八大出口市場。

總統強調，「踏實外交，互惠互助」。跟友邦之間，要有真正的瞭解和幫助，同時，雙方也是相互受益的。

第一次來到尼加拉瓜的蔡總統說，這一趟訪問，除了國是訪問，還有一個期待，希望藉由她的出訪，讓國人更看見中美洲美麗的邦交國。觀光局已在研議，協助友邦使館來成立「邦交國專區」，藉以提供更多的旅遊資訊。

總統稍早與台尼企業商會早餐敘時說，要確保台、尼經貿上的合作優勢，要不斷創新、優化。譬如，生產作業流程可以更精進，並且互為基地合作拓銷亞太及中美洲市場。她期待可透過互補性強的經貿條件，台灣向尼國採購優質農漁牧產品，尼國引進台灣經營管理技術及加工機械設備，兩國相互支援，達到協助尼國產業升級目的。

餐敘後，總統前往如興紡織等台商企業參訪，如興紡織董事長陳仕修用了自家生產的牛仔布，裁製六條狗狗領巾，要送給蔡總統的三隻愛犬，總統也直呼可愛並開心收下。

廣告
  • 蔡英文總統參觀如興紡織尼加拉瓜廠時，獲贈狗狗領巾，讓養有三隻愛犬的蔡總統超開心。（特派記者蘇永耀攝）

    蔡英文總統參觀如興紡織尼加拉瓜廠時，獲贈狗狗領巾，讓養有三隻愛犬的蔡總統超開心。（特派記者蘇永耀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國際旅展 尼加拉瓜 蔡英文 邦交國專區
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸魠魚排
牛肉泡菜豆腐鍋
楓糖紅酒煨水梨
挑地瓜看「面子」？
轉寄

標題：鼓勵交流 蔡：旅展設邦交國專區


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.