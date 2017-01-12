鼓勵交流 蔡：旅展設邦交國專區

2017-01-12

〔特派記者蘇永耀／尼加拉瓜報導〕為推廣國人赴邦交國走走看看，蔡總統在尼加拉瓜當地時間十日中午（台灣時間十一日凌晨）出席僑宴時表示，觀光局已在研議，將透過台灣每一年的國際旅展，未來要協助我們的友邦使館，一起來成立「邦交國專區」，透過提供更多的旅遊資訊，希望國人也能夠到中美洲的邦交國走走，親眼看見美麗的風景，也能見證雙方友誼。

總統在僑宴說，台灣和尼加拉瓜，都是在地緣、經貿挑戰中求發展的國家。二○○六年簽訂的「台尼自由貿易協定」實施以來，讓兩國互動有更深的合作基礎。台灣現已是尼國在亞洲的第一大、全球第八大出口市場。

總統強調，「踏實外交，互惠互助」。跟友邦之間，要有真正的瞭解和幫助，同時，雙方也是相互受益的。

第一次來到尼加拉瓜的蔡總統說，這一趟訪問，除了國是訪問，還有一個期待，希望藉由她的出訪，讓國人更看見中美洲美麗的邦交國。觀光局已在研議，協助友邦使館來成立「邦交國專區」，藉以提供更多的旅遊資訊。

總統稍早與台尼企業商會早餐敘時說，要確保台、尼經貿上的合作優勢，要不斷創新、優化。譬如，生產作業流程可以更精進，並且互為基地合作拓銷亞太及中美洲市場。她期待可透過互補性強的經貿條件，台灣向尼國採購優質農漁牧產品，尼國引進台灣經營管理技術及加工機械設備，兩國相互支援，達到協助尼國產業升級目的。

餐敘後，總統前往如興紡織等台商企業參訪，如興紡織董事長陳仕修用了自家生產的牛仔布，裁製六條狗狗領巾，要送給蔡總統的三隻愛犬，總統也直呼可愛並開心收下。