關鍵電話談什麼？馬教唆洩密案 秘書、黃世銘證詞兜不攏

2017-01-11

兩人皆證稱 當時是彼此在對話

〔記者張文川、黃欣柏、溫于德／台北報導〕立委柯建銘自訴控告前總統馬英九，在「九月政爭」時教唆前檢察總長黃世銘洩密案，台北地院昨開庭傳喚黃世銘、時任馬隨行秘書林有振作證，釐清二○一三年九月一日凌晨零時五分的一通關鍵電話：馬指示林打電話給黃，相約當天中午赴官邸詳細報告案情的通話實情；林、黃兩人皆證稱是彼此在對話，馬未接聽，柯建銘聽畢痛批二人「避重就輕、迴護主子」。合議庭定二月廿一日再開庭。

為防串證，法院採隔離訊問，先詢問黃世銘二小時，再問林有振近一小時。

柯建銘︰林、黃避重就輕 迴護主子

黃世銘說，二○一三年八月卅一日晚間八點多，他打馬英九的○九三五門號求見，而他是在法務部次長任內取得馬的門號，當天之前，他不曾打給馬；林有振說，黃世銘打來時，馬的手機顯示黃的名字，因為首長號碼「若有用到的話」就會輸入儲存起來，但不記得何時輸入黃的門號。

黃世銘自爆曾和馬「通話無數」

黃世銘說，他當晚第一次向馬報告案情後離開官邸，凌晨車剛到宿舍門口就接到馬的電話，全程由林與他對話，林說馬請他中午十二點半到官邸用便餐，總統有問題問他。林則說，印象中馬並未說要與黃共進午餐，也沒說馬有問題要問黃，馬也未交代要黃提供什麼資料。

此外，黃世銘當庭自爆，他在二○一三年八月卅一日至九月廿八日期間「與馬總統通話無數」，才會在台北地檢署首次約談他追查洩密案時，記不清楚九月一日凌晨與馬的電話通聯紀錄，是與林有振在對話，不是馬與他直接對話。

因通話時間達八十八秒，比一般事務性聯絡電話大約卅秒還久，柯建銘的律師追問電話中究竟說了什麼。黃世銘答說，主要是一開始林問他這麼晚了方不方便接電話，他說剛從特偵組開完會下班，車子剛開到宿舍門口，兩人因此先聊了一陣子。

林有振對八十八秒的說詞不一樣，他說並非每位賓客想來官邸就能來，他要先向賓客確認交通工具、有沒有司機、車號、駕駛的聯絡方式，印象中未問黃是否方便接聽，未講到總統約黃共進午餐，也沒說總統有問題要問他。

柯建銘表示，黃、林證言都顯示避重就輕、迴護主子，黃樂得為馬操作政爭、圍事，馬也順勢推給秘書，「韓國有『閨密門』，而此案就是台灣版的『特偵門、秘書門』」。

馬︰要秘書打給黃 不是我打的

馬英九聽完黃、林證言後，簡短表示九月一日凌晨電話，是他要林有振打給黃世銘約中午碰面，不是他打的。馬步出法院時，有挺馬民眾喊加油，另有「台灣國」成員在場外抗議，呼籲收押馬英九。