繳全年黨費才能票選黨魁 國民黨中常委︰不合理
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會日前通過今年四項黨職人員選舉作業期程，其中黨主席、黨代表選舉訂於三月卅一日辦理選舉公告，並規定所有黨員必須在選舉公告前完成當年黨費繳交，才具有連署候選人以及投票權，國民黨中常委姚江臨昨指出，這個作法引發基層黨代表質疑不合理，他將於今日中常會要求黨中央做出合理解釋。
姚江臨︰新進黨員 去年七八月已繳
姚江臨指出，過去黨員繳納黨費期限為每年三月卅一日，但相關辦法去年五月已經修改為一月一日到十二月卅一日都可繳，許多去年七、八月接受號召入黨的新進黨員，當時已繳一年的黨費，沒被告知今年三月底前又要再繳一次，時隔不過幾個月後，又得再繳交一年的黨費，否則就喪失投票資格的黨權，「這有沒有欺騙之嫌？」
姚江臨表示，這種情況非常不合理，恐有背信之嫌，而且很多基層黨代表反映，去年七、八月幫黨部招新黨員入黨，大家都已經繳了黨費，現在又要人家再繳一次，希望他能反映這個問題。
高層︰有選舉的年度 繳費才有黨權
對此，國民黨高層解釋，一般沒有黨內選舉的年度，黨員繳納黨費確實可以依照新的規定，只要在當年度一月一日至十二月卅一日間任何一天繳納黨費，但若遇到有選舉的年度，由於選舉人必須繳交黨費，才能具有黨權，因此勢必要在選舉公告前，規定繳納黨費的期限，否則無法製作選舉人名冊。
他強調，即使是去年十一月、十二月的新進黨員，他們所繳的黨費為一○五年度黨費，一○六年由於有黨內選舉，因此才會規定在選舉公告前要繳納一○六年度的黨費。至於一○七年度黨費，黨員仍可自由選擇在當年度一月一日至十二月卅一日間任何一天繳納。
國民黨指出，為使行政程序更加完備，在新進黨員或回復黨籍黨員最遲須於投票日前四個月完成相關程序，才具有黨權（投票權），也就是一月廿日之前，該黨將每天公布黨員總數，而且每週二、週五公布具有投票權的黨員人數，以符合選舉透明公開的原則。
國民黨指出，截至九日止，黨員人數共有八十八萬七千八百六十一人（含未繳黨費），已具有投票權者為廿二萬六千七百八十三人，涵蓋範圍包括一般黨員（一○六年已繳或預繳），終身黨員、免繳黨費的六十五歲黨齡滿四十年及低收入戶，以及一○六年新徵已繳或回復黨籍已繳黨費的黨員。
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