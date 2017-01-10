22藍委相挺 吳敦義展黨內實力

2017-01-10

〔記者曾韋禎、陳鈺馥、蕭婷方／台北報導〕前副總統吳敦義昨召開記者會宣布參選國民黨主席，展現黨內超高人氣，光卅五席立委就有逾六成、廿二人到場相挺。有藍委激動指出，國民黨很久沒有這麼團結的氣氛，吳將帶領國民黨東山再起。

昨天的記者會由以往被視為前立法院長王金平智囊的退休教授江岷欽主持，來自各界的支持者一早就擠爆會場。廿二位國民黨現任立委到場致意，包括廖國棟等四名原住民立委、曾銘宗等不分區立委，還有丁守中、侯彩鳳等多位前立委到場支持。

「吳當然是最佳黨主席人選！」國民黨立委陳超明激動地說，吳敦義出來選，能讓國民黨找到東山再起機會，出席站台的藍委都非常雀躍，低迷已久的國民黨很久沒出現這種團結氣氛。

陳認為，有意參選的三人一定要傾聽台灣民意，要穿著草鞋下鄉接地氣，黨中央也要舉行政策辯論，說清楚黨要一中同表或一中各表，讓傾中賣台的人現形，台灣也才會有穩定和平的社會。

吳郝整合 廖國棟：現在是好時機

國民黨團總召廖國棟表示，「個人立場是誰找我站台，我都會去」，樂見更多人投入黨魁選舉，多人願出來承擔，對黨發展都是好事。

針對吳、郝兩人是否要整合，較有利「反洪派」對戰洪秀柱？廖國棟指出，參選只是表達意願，現在離正式登記還有一段時間，若外界認為吳、郝應整合，這是好時機，也不要設限選黨主席，就不能選二○二○年總統。

蔣萬安：三人應公開辯論兩岸論述

但國民黨立委蔣萬安認為，三人對戰態勢已很明確，不須刻意整合去對抗誰，良性競爭都是好事，黨要告別過去「用喬、用搓」的模式，參選人要公開辯論兩岸論述，但不必把話說死，去承諾選不選總統，因吳若當黨魁、也順利改革國民黨，屆時當然是黨內最有聲望的領導人。

國民黨立委馬文君說，黨需要一個讓大家團結的領導，吳敦義是最佳不二人選，未來郝龍斌若能整合進吳的團隊，對於選戰會是好事，若無法整合的話，吳的行政歷練也是三人中最好的。

曾銘宗指出，現值國民黨關鍵時刻，對國民黨未來發展最好的人選是能獲得年輕人認同支持的，至於吳、郝兩人要不要整合，應優先尊重當事人意願。

主持記者會的江岷欽會中則意有所指表示，風平浪靜時人人都能當船長，驚濤駭浪時才看得出真本事；國民黨不缺主席，但現在需要有人拿出真本事來找回民心、贏得民意，所以需要有能力、有經歷、有體力的人。

江岷欽也說，「跟著蜜蜂能找到花朵，跟著蒼蠅只能找到廁所」。如果國民黨再不接地氣的話，只會跑得上氣不接下氣。