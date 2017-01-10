焦點評論》郝吳柱的「正統」 干人民何事

2017-01-10

記者林良昇／特稿

該來的總是要來。被視為藍營最大公約數的前副總統吳敦義，在各山頭簇擁下，以眾星拱月的驚人氣勢宣布角逐二○一七年國民黨黨魁選舉，排場盛大到幾乎是劍指二○二○年總統大位。早在去年黨主席補選，吳早該出馬了，等到現在難免讓人有故作扭捏之感，但知道吳個性的人都說，這就是吳敦義，他不做沒有把握的事。

在孫文的「一心一德抵艱難」墨寶前，吳敦義再度展現他驚人的記憶力，談笑風生一小時，還搬出「經國牌」，並強調從政經歷，吳想要強調的就是藍營的「正統」與「傳承」，也充分表現，國民黨就算大選慘敗，仍對過去黨國體系下的黃金時光，眷戀不已。

吳敦義訴求「正統」並投入黨魁選戰，必然是對現任黨主席洪秀柱的嚴厲挑戰。洪昨以「我們都是藍營的正統」輕輕帶過，但洪秀柱入主黨中央後，許多國民黨「傳統」光榮回歸，甚至充滿孫文對抗清廷的革命色彩，柱柱姊念茲在茲的「黨魂」逐步落實，談「正統」？柱柱姊不該如此小聲才對。

事實上，無論「郝、吳、柱」，三人都是舊國民黨的代表，也都應該為失去政權負責，但他們現在站出來了，既明爭暗鬥又高呼團結，甚至緬懷過去，也都想爭奪所謂「正統」的旗幟。

讓人質疑的是，所謂「正統」真的是好事嗎？台灣人民會對所謂的「藍營正統」？甚至是「中華民國正統」買單嗎？

國民黨是百年老店，有深厚傳統，但百年前的思想顯然不全然適用於現代，國民黨想要走「抱殘守缺」的老路，當然也可以，但你要守著缺，人民只好把你拋在腦後，心裡想的只會是：「『黨內互打』是你們自己的事，與我何干？」

當然，在國民黨主席選舉這種封閉選舉，「正統」的確是門好生意，隱藏在背後的，是國民黨仍擺脫不了占黨員結構三成以上黃復興的影響力；可以想見的是，「郝、吳、柱」無論誰出線，國民黨要接地氣，恐怕還有一條漫漫長路。