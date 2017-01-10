| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 政治

搶藍營正統》洪秀柱訪小蔣最愛扁食店 郝龍斌稱遵經國典範

2017-01-10

〔記者楊淳卉、林敬倫、王峻祺／綜合報導〕前副總統吳敦義昨在孫文墨寶前宣布參選國民黨主席，談到前總統蔣經國時還激動哽咽，似乎營造自己是藍營正統；對此，有意爭取連任的國民黨主席洪秀柱表示，「我們都是孫中山先生的信仰者，我們也都是藍營正統，這裡哪個不是藍營正統？」已宣布參選的國民黨副主席郝龍斌則說，也會以蔣經國行事風格為典範，爭取勝選。

競爭激烈？洪：一點也沒感覺

洪秀柱昨晚到花蓮，參加縣議員謝國榮舉辦的圍爐送暖活動，全力爭取黃復興黨員支持，花蓮縣長傅崐萁夫婦也陪她逐桌敬酒。洪並特地走訪當年蔣經國下鄉必嘗的扁食店家，同時在臉書發文，指經國先生「親切、隨和、平易近人的精神從未遠去，仍在不斷提醒我們，什麼才是為政者的本分！」強調「這才是我們從政的唯一目的！」

洪秀柱昨也赴黨產會探望抗議的黨工，被問到是否感到黨內競爭激烈？洪笑答「不會啊！我一點也沒感覺！」至於有多少勝算？她則說「每個參選人應該對自己都有一份信心，但結果如何不必去計較」，誰輸誰贏大家都支持。

對於吳聲勢浩大宣布參選，洪回應說「很好啊！很多人願意去捧場，代表我們人情味很濃！」

郝：應辯論路線凝聚共識

郝龍斌昨前往宜蘭縣黨部與黨代表座談，爭取支持。對吳敦義參選，郝龍斌表示，國民黨最困難時期，很多同志願意出來承擔責任，是非常好的現象，透過所有參選人對國民黨將來路線及願景辯論，可以凝聚共識，對黨內團結有很大幫助，這次選舉會是一個典範。

對於自己選情，郝認為，三名參選人各有特長，每個人都有豐富的黨務及行政歷練，更重要的是大家都愛黨，現階段所有人都需要把自身理念向黨員清楚說明。

吳敦義昨重申堅持「九二共識、一中各表」立場，外界解讀是與曾提出「一中同表」的洪秀柱形成區隔。洪則回應說，「黨的領導人把黨的定位說清楚、方向搞清楚，是很重要的事」，若忽略兩岸政策的重要性，台灣要走出去確實有困難度。

廣告
  • 國民黨主席洪秀柱昨到花蓮，走訪經國私房店家品嚐在地美食，也打出「經國牌」。（記者王峻祺攝）

    國民黨主席洪秀柱昨到花蓮，走訪經國私房店家品嚐在地美食，也打出「經國牌」。（記者王峻祺攝）

  • 國民黨副主席郝龍斌昨赴宜蘭，與縣黨部黨代表握手致意，爭取支持。（記者林敬倫攝）

    國民黨副主席郝龍斌昨赴宜蘭，與縣黨部黨代表握手致意，爭取支持。（記者林敬倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳敦義 國民黨主席 國民黨魁 洪秀柱 經國牌 藍營正統 郝龍斌
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：搶藍營正統》洪秀柱訪小蔣最愛扁食店 郝龍斌稱遵經國典範


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.