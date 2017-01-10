搶藍營正統》洪秀柱訪小蔣最愛扁食店 郝龍斌稱遵經國典範
〔記者楊淳卉、林敬倫、王峻祺／綜合報導〕前副總統吳敦義昨在孫文墨寶前宣布參選國民黨主席，談到前總統蔣經國時還激動哽咽，似乎營造自己是藍營正統；對此，有意爭取連任的國民黨主席洪秀柱表示，「我們都是孫中山先生的信仰者，我們也都是藍營正統，這裡哪個不是藍營正統？」已宣布參選的國民黨副主席郝龍斌則說，也會以蔣經國行事風格為典範，爭取勝選。
競爭激烈？洪：一點也沒感覺
洪秀柱昨晚到花蓮，參加縣議員謝國榮舉辦的圍爐送暖活動，全力爭取黃復興黨員支持，花蓮縣長傅崐萁夫婦也陪她逐桌敬酒。洪並特地走訪當年蔣經國下鄉必嘗的扁食店家，同時在臉書發文，指經國先生「親切、隨和、平易近人的精神從未遠去，仍在不斷提醒我們，什麼才是為政者的本分！」強調「這才是我們從政的唯一目的！」
洪秀柱昨也赴黨產會探望抗議的黨工，被問到是否感到黨內競爭激烈？洪笑答「不會啊！我一點也沒感覺！」至於有多少勝算？她則說「每個參選人應該對自己都有一份信心，但結果如何不必去計較」，誰輸誰贏大家都支持。
對於吳聲勢浩大宣布參選，洪回應說「很好啊！很多人願意去捧場，代表我們人情味很濃！」
郝：應辯論路線凝聚共識
郝龍斌昨前往宜蘭縣黨部與黨代表座談，爭取支持。對吳敦義參選，郝龍斌表示，國民黨最困難時期，很多同志願意出來承擔責任，是非常好的現象，透過所有參選人對國民黨將來路線及願景辯論，可以凝聚共識，對黨內團結有很大幫助，這次選舉會是一個典範。
對於自己選情，郝認為，三名參選人各有特長，每個人都有豐富的黨務及行政歷練，更重要的是大家都愛黨，現階段所有人都需要把自身理念向黨員清楚說明。
吳敦義昨重申堅持「九二共識、一中各表」立場，外界解讀是與曾提出「一中同表」的洪秀柱形成區隔。洪則回應說，「黨的領導人把黨的定位說清楚、方向搞清楚，是很重要的事」，若忽略兩岸政策的重要性，台灣要走出去確實有困難度。
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