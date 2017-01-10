淚打經國牌 吳敦義宣布選黨魁
2017-01-10
〔記者林良昇、曾韋禎／台北報導〕前副總統吳敦義昨在超過廿名黨籍立委、中常委現身力挺，數百人擠爆會場的龐大聲勢下，宣布投入國民黨主席選舉，吳敦義在孫文的「一心一德抵艱難」墨寶前表述參選宣言，並在提及前總統蔣經國時哽咽，標榜傳承國民黨正統的意味濃厚，強勢挑戰現任黨主席洪秀柱，為白熱化的黨魁之爭拉開序幕。
孫文墨寶前宣示 標榜傳承國民黨正統
國民黨多位現任、卸任立委、縣市長、議長、馬政府時期政務官昨都現身力挺吳敦義，中常委江碩平、李德維、姚江臨、林榮德等人也到場支持，南投縣長林明溱更動員兩輛遊覽車的鄉親前來打氣。支持者擠爆記者會會場，「凍蒜！」聲此起彼落，聲勢浩大，幾乎是競選總統的規模。
吳敦義發表參選宣言時先向支持者強調，他沒有準備任何文稿，「每一個字每一句話都出自我的內心」。吳細數從政四十年來，從北市議員、南投縣長、高雄市長、立委、國民黨秘書長、行政院長、副總統等黨公職的歷程，提及他受蔣經國提拔的過程時，一度哽咽，還拿出手帕拭淚。
吳同時喊話說，國民黨的目標要放在重新執政，執政後要建構廉能有效率的政府和各級議會，並重建繁榮均富的經濟，而世代要同心協力，「眾志成城，讓國民黨和中華民國迎接勝利和尊嚴！」
參選2020？吳：必要時主帥親自上陣也逃不掉
媒體詢問，已宣布參選黨主席的郝龍斌承諾不選二○二○年總統，吳是否考慮參選二○二○年？吳先指出，現在談二○二○年還太遠，郝自有其判斷，他不便評論，隨後又以自己任黨秘書長也參選立委為例強調，作為黨的負責人，「甚至自己要親自上陣，那也逃不掉」。
吳敦義指出，二○○八年他擔任秘書長，也親自參選南投縣第一選區立委，當時很多人勸他改列不分區，但他若不選，南投縣兩席立委可能都由民進黨拿下，因為他決定參選，有四位民進黨參選人都把戶籍遷往第二選區，最後反由國民黨贏得兩席。
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