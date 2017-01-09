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斥時力變「國運昌隆黨」 馮光遠宣布退黨

2017-01-09

〔記者楊淳卉／台北報導〕時代力量主席團成員馮光遠昨晚透過網路直播突然宣布退黨，並直言時代力量已變質為「國運昌隆黨」，不希望努力遭特定人士收割。馮暗批時力黨主席黃國昌，但時代力量黨部表示暫不回應。

馮光遠去年曾代表時力參選立委，選後已漸脫離黨務運作。

他昨天在臉書，一一點名向昔日選舉戰友道謝，唯獨未提黃國昌、時力立委徐永明、時力秘書長陳惠敏。

馮光遠說，身為編劇對人性比一般人敏感，「當我看清楚某些戴著改革面具的法西斯、偽善者，我馮光遠，作為一塊踏腳石的階段性任務，應該可以結束了吧。」

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  • 時代力量主席團成員馮光遠（右一）昨晚透過網路直播突然宣布退黨。（資料照，記者方賓照攝）

    時代力量主席團成員馮光遠（右一）昨晚透過網路直播突然宣布退黨。（資料照，記者方賓照攝）

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