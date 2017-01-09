國民黨魁之爭》郝承諾不選2020總統 洪不跟進
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨黨魁之爭，尋求連任的國民黨主席洪秀柱、表態參選的國民黨副主席郝龍斌昨出席同場退役軍人社團活動，爭搶黃復興支持的意味濃厚。郝龍斌同時承諾當選黨主席後，會當大選的抬轎人，自己不會參選二○二○年總統選舉；但洪則稱她自有主張，「我向來只管自己的事」。
洪突現身 兩陣營搶票意味濃
由退役軍人組成，國民黨黃復興色彩濃厚的中華民國青溪總會昨舉行會員代表大會，郝龍斌事前已公布將會出席，原本無公開行程的洪秀柱則是突然現身會場，還和郝上演王見王戲碼，雙方互道「彼此加油」，兩陣營搶票意味濃厚。
郝龍斌受訪時拋出當選黨主席不選二○二○總統大選的承諾。郝龍斌表示，黨主席應把自己定位在選舉時是抬轎人而不是坐轎人，不該把黨主席的工作做為下一個工作的跳板，二○一七年黨主席選舉，不該是二○二○年總統大選前哨戰。
關於立委力勸「郝、吳合流」抗洪，郝龍斌說，整合是老派的想法，說挺誰、反誰都「Low」了，「我當初還沒說要參選時，大家都問我要不要參選？我參選後大家都問我是不是要參選到底？」郝強調，他會不會參選到底，「看我態度應該很清楚了。」
洪秀柱稍後受訪則反問：「誰這時候告訴大家說要選二○二○的？」並稱所有參選人都可以表態，但她不跟進，「我向來心中自有主張」，更意有所指說：「我向來只管自己的事，我不強迫別人做事。」
洪：吳是極品 郝優秀 我也不錯
洪、郝和前副總統吳敦義三方私下動作頻頻，檯面上又彼此互捧；洪秀柱致詞時強調，支持者不須擔心黨主席選舉，現在有意願出來的「哪個不是黨的中堅？」誇吳敦義口才一流，是黨國栽培出來的「極品」 ，郝龍斌是將門之後，非常優秀，但「在下我也還不錯啦！」
洪秀柱也說，國民黨以前就喜歡喬事情，不見得健康，選舉時都有「見不得別人好」的心態，互相扯後腿，才會淪落到今天這地步。
郝龍斌致詞則說，所有參選人都優秀且對黨有愛，基本觀念是要因選舉讓黨更團結，他和洪有共識，在黨主席選舉期間因為理念、方向、政策、路線的溝通，讓黨形象上升。
郝龍斌也暗示，選舉中可能有非常多攻訐，刀刀見骨，但他絕不會攻擊黨內同志，無論誰選上，都要無私奉獻，國民黨絕對不能是小圈圈，有嫡系或其他派系。
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