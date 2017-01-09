蔡今晨抵英捷專案首站宏都拉斯

2017-01-09

馬任內邦交不穩 宏國友台總統上任後 與我關係回穩

〔記者呂伊萱／台北報導〕蔡英文總統過境美國休士頓後，台灣時間今晨將抵達「英捷專案」首站宏都拉斯。我國與宏都拉斯建交已七十五年，宏國是我國第八十七名貿易夥伴，去年雙邊貿易額計有九千三百萬餘美元，兩國多年來在農漁、電力技術、經貿及投資保障等方面維持密切合作關係，宏國現任總統葉南德茲更是蔡政府上任後首位以軍禮歡迎的友邦元首。

台宏邦交馬政府時期便頻傳不穩。二○一二年時，宏國當時總統洛沃有意與中國互設商務辦事處，甚至訓令駐台大使傅丁回國，其後一年半未派使節駐台，並有傳言要將駐台層級降為「代辦」。宏國現任總統葉南德茲對台態度較為友好，曾表示「台灣對我非常重要」，並派核心幕僚謝拉任駐台大使，謝拉日前也出面表示台宏邦誼穩固。

葉南德茲去年十月初訪台，致詞時以「台灣共和國（República de Taiwan）」稱呼我國，葉南德茲會晤蔡總統，雙方發表聯合聲明，支持我國參與聯合國氣候變化綱要公約、國際民航組織及世衛組織等訴求。宏國政府多年來在國際場合中大力支持我國有意義參與，並公開主張我國地位應提升為正式會員。

外貿協會去年已與宏國簽署備忘錄，以強化雙邊經貿交流。我國政府每年提供卅個名額的「台灣獎學金」及「國合會獎學金」予宏國青年來台研習，宏國總統千金也曾留學台灣。雙方合作計畫包括醫療、農業、漁業、中小企業轉融資與資訊系統應用等領域，現有十二項計畫正在進行。