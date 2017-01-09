休士頓-2°C僑宴 蔡總統：手雖冰心很暖

2017-01-09

〔特派記者蘇永耀／休士頓報導〕總統蔡英文過境美國休士頓，晚間出席僑宴。因休士頓氣溫僅零下二度，天氣寒冷，隨行立委莊瑞雄轉述，蔡總統說，她與僑胞逐一握手，發現僑胞的手是冰冷的，她原本溫暖的手，握到最後也變得冰冷，但她的心是溫暖的。

席開近60桌 僑胞熱情尖叫

蔡總統在美國當地時間七日上午抵達休士頓，晚間與僑界晚宴，席開近六十桌。莊瑞雄轉述，整場僑宴，蔡總統受到熱烈歡迎，現場尖叫聲連連。蔡總統拜託在美國的僑胞，就算不回去，也要把這邊與台灣做串連，科技的、技術的、人才培育的，各方面互相合作，發揮國人同胞在做國民外交的熱忱。

莫健作陪 美兩黨國會議員出席

隨行出訪的立委姚文智說，美國在台協會理事主席莫健也出席僑宴，莫健並說，台灣與美國有共同的價值、共同的利益，未來在這樣的基礎上，繼續推動兩國的友好。

除了莫健，包括共和黨眾議員費倫侯、民主黨眾議員葛林等人也出席僑宴。抱病出席的葛林指出，訪問台灣時受到台灣熱情的款待，因此雖然身體很不舒服，還是特地來參加。

基於與美方的默契，蔡總統在美過境時不公開受訪。昨天隨行媒體在飯店外堵訪，見總統一走出來，先是問有無要見川普團隊？蔡一聽這敏感問題，面露微笑不停步也不回答。有位女記者隨即高喊：「總統超冷的，要感冒了！」關心訪問團成員的蔡總統終於停下腳步，對記者說，不要站在這裡，趕快找個地方躲起來吧。不過，當記者還要繼續追問時，總統突然用手遮住嘴巴，然後說：「我不能跟你們講話」，隨即上車離開。自然流露的表達，讓現場記者都笑出來。