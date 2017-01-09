空污、溫差大 易誘發心肌梗塞

2017-01-09

〔記者林惠琴／台北報導〕親民黨秘書長秦金生因心肌梗塞不幸辭世，台大醫院內科部心臟內科主治醫師王宗道表示，心血管疾病症狀不明顯，容易被當成小毛病遭長期忽視，加上近期空污嚴重、日夜溫差大等危險因子，恐更提高發病機率。

王宗道指出，空氣污染物PM2.5體積小，吸入體內不容易被呼吸道纖毛過濾掉，可能會進入肺泡、血液循環系統，刺激血管收縮；日夜溫差大也是一樣，當冷空氣進入體內，也會造成血管收縮，一旦本身血管已經有狹窄處，就會更惡化，進而引發心肌梗塞，因此要注意防護、保暖措施。

此外，王宗道提醒，若於活動時，一週出現兩次以上胸悶、易喘等症狀，或是原本跑一段路會喘，但突然變成走一段路就會喘，有容易疲倦、體力差等情況，均是心肌梗塞的警訊，建議進一步就醫檢查。