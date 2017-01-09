親民黨秘書長 秦金生心肌梗塞猝逝

2017-01-09

〔記者蕭婷方、鍾麗華、邱奕統／綜合報導〕親民黨秘書長秦金生昨爬山時突心肌梗塞，緊急送往林口長庚醫院急救後仍告不治，享壽七十歲。親民黨主席宋楚瑜昨聞訊趕往林口長庚醫院探視，停留約一個小時，離去時面容哀戚，顯得相當難過，對於媒體提問一語不發即驅車離開。

親民黨表示，秦金生突然離世，全黨上下及各方好友都至感震驚與悲傷，並感謝各界關心與慰問。黨主席宋楚瑜昨獲悉立即趕往醫院，慰問家屬並協助處理相關善後事宜。

昨早爬山 病發送醫不治

秦金生曾任國民黨台北縣等地方黨部主委，之後隨著時任國民黨秘書長宋楚瑜一起到省府任職，任台灣省政府副秘書長；宋成立親民黨後，秦也一路相隨，出任親民黨秘書長，堪稱宋楚瑜重要的親信幕僚。

親民黨立院黨團主任張碩文昨證實，秦金生是在早上運動爬山的時候，突然心肌梗塞過世。張碩文說，秦平常有在運動、保養身體，疑因氣溫驟降才致心肌梗塞。

對於秦金生送醫相關細節、急救過程，林口長庚醫院則表示，基於病患隱私，未獲家屬授權下，不便對外說明。

府院與國民黨同表哀悼

總統府昨表示，代理秘書長劉建忻已代表總統府及蔡英文總統致電親民黨，由親民黨向家屬轉達哀悼之意。行政院發言人徐國勇昨也在臉書上表達哀悼，「人生無常，宋主席痛失左右手！親民黨痛失祕書長！至表哀悼！R.I.P.」

國民黨文傳會副主委胡文琦昨也表示哀悼，並肯定秦金生過去努力推動藍橘合作。

親民黨發布新聞稿指出，秦金生歷任國民黨南投縣、新竹縣、台北縣等地方黨部主委、台灣省政府省政委員、省訓團教育長、省政府副秘書長、親民黨秘書長等多項黨政要職，平日勤於奔走基層，溝通各方意見，自親民黨創黨以來，忠誠盡責，廣結善緣，為國為民，盡心奉獻，為兩岸和平與政黨工作，貢獻良多。