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給國民黨發薪 5200萬元支票解凍

2017-01-09

〔記者楊淳卉、林良昇／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會准解凍國民黨資產五千六百萬餘元，黨工將可領取積欠已久的薪資。黨產會發言人施錦芳昨表示，黨產會經確認金額後，已於上週五親送公文給國民黨，准解凍一張面額五千兩百萬元的台銀支票，其餘四百萬餘元則由國民黨永豐銀帳戶支付。

黨產會將公文送上門

對於黨產會解凍面額五千兩百萬的台銀支票，國民黨行管會主委邱大展表示，確實有收到公文，但是國民黨收到公文時已經是週五下午，國民黨還要仔細研究公文內的用字遣詞，了解黨產會解凍的理由，目前並未去提領。

邱大展強調，國民黨一向主張付給黨工薪水是法定義務，不需要黨產會同意；如果薪水要給國民黨應該老早就該給了，怎麼到現在才給？質疑黨產會「昨非今是」。

國民黨仔細研究 尚未領

國民黨去年底向黨產會申請解凍永豐帳戶及支票付薪，申請許可範圍包括黨工去年十一月半薪一千七百餘萬元、十二月全薪三千七百餘萬元，及勞健保、應提撥員工退休金等，共計五千六百萬餘元。雖然國民黨主張薪資為「法定義務」，無須向黨產會申請許可，但仍於上週四（五日）將員工薪資清冊資料寄至黨產會。

施錦芳指出，黨產會經確認國民黨員工薪資清冊資料之金額後，准解凍其部分資產；黨產會於六日親送公文給國民黨、永豐銀與台銀，國民黨只要持該公文就可提領。不過，其中有五名黨工在黨產條例公布後才受聘用，依條例規定，其薪資應以正當取得財產支付，不得以此次解凍的資產支應。

國民黨永豐銀帳戶三億餘元及九張面額共四．六八億元支票在去年九月遭黨產會凍結，面臨黨工薪水斷炊窘境；國民黨工會還於日前赴北市勞動局及黨產會陳情，要求儘速解決黨工薪水爭議。

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標題：給國民黨發薪 5200萬元支票解凍


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