年改中區座談／陳抗者阻代表進場 陳建仁譴責

2017-01-08

〔記者許國楨、陳建志、蔡淑媛、張菁雅、李欣芳／綜合報導〕年金改革中區座談會昨在中興大學圖書館舉辦，但會議還沒開始，即因陳抗團體要求將宣傳車開入中興大學，與警方發生數波激烈推擠，隨後隔著鐵馬護欄與警方對峙，連受邀與會的前中市市長張溫鷹、年改會委員郭明政及部分媒體都被陳抗人士阻擋在外，衝突不斷。

儘管抗議最後平和收場，會議也順利完成，但年金改革委員會表示，抗爭群眾為表達自己的聲音而聚眾陳抗，卻阻撓他人進入會場與會，剝奪他人合法表達聲音，在台北全程觀看轉播的年金改革委員會召集人、副總統陳建仁說：「國人應該嚴厲加以譴責！」

宣傳車衝校園 警民爆推擠

不滿年金改革內容的中區反霸凌軍公教聯盟發起「路過」中興大學活動，而在座談會開始前，陳抗團體以警察及拒馬為何能違法進入校園為由，要求宣傳車比照駛入，隨即與警方在校門口發生嚴重拉扯，宣傳車數度作勢衝入校園與警方推擠，警方則拔掉車鑰匙，刺破輪胎因應，衝突才告一段落。

不過，抗議現場讓警方如臨大敵，估計連同支援保警動用近兩千名警力維持秩序並蒐證。警政署也運來五百多具鐵馬護欄，警方與企圖衝入場內的陳抗團體隔著護欄對峙，零星衝突不斷。

期間包括工作人員、持有採訪證的部分媒體，還有張溫鷹等持有邀請函人士，步行要進入會場時，遭場外憤怒抗議人士攔阻，尤其群眾拿著刺耳的高音喇叭對著張溫鷹近距離按，還指著她大罵「蔡英文的走狗！」「滾回去！」張溫鷹則展現風度，面露笑容做手勢要大家冷靜，呼籲理性陳述意見，才不會讓年改失焦。

相較於場外聚集大批抗議民眾，場內僅在會議主持人、教育部長潘文忠致詞時，台下有人起立舉牌抗議，潘文忠不受影響，會議也按照規劃流程進行，以抽籤方式抽出卅五位代表發言。

發言者以教師、退休公務人員居多，軍公教聯盟黨副主席吳金魁表示，基於信賴保護與不溯及既往原則，主張廢止政務官退職金給與制度；應砍大官活小吏，現況軍公教勞工退休所得七萬元以下不可減，超過七萬元，每萬元按比例酌減五％至十％。

青年代表：盼給年輕人一條活路

喚醒彰化青年聯盟成員廖婉婷指出，她發現在場講得最大聲的人卻不是未來要負擔年金的人，希望「現場的叔叔、伯伯給年輕人一條活路」，年金改革勢在必行，不合理的利益就應收回。

南投縣農業勞工職業工會行政助理林怡君也說，年輕人很擔心國家財政會入不敷出，希望大家各退一步。