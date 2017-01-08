人物側寫》詹啟賢的奇幻之旅
2017-01-08
記者施曉光／特稿
在昨晚請辭國民黨首席副主席，為藍營黨魁之爭投下震撼彈的醫界大老級人物詹啟賢，前後兩度踏入與自己有些格格不入的藍色陣營，兩段奇幻之旅有許多共同之處，不但時間都很短，且都被國民黨主事者做為重要的本土指標，最後卻是含怨走人，至於是否「重蹈覆轍」，如人飲水，冷暖自知。
正因詹啟賢過去與綠營關係良好，二○○七年在國民黨大老蕭萬長邀請下，辭掉奇美醫院院長，進入「馬蕭競選團隊」，原本還外傳列名國民黨不分區立委名單，最後卻未獲提名，轉為出任黨副秘書長。二○○八年國民黨重新拿回政權後，輔選有功的他，原本應該論功行賞，還一度傳出是行政院長、副院長或總統府秘書長熱門人選，但當時傳聞與馬英九心腹、前國安會秘書長金溥聰不合，因而未獲重用，請辭走人，當時外界解讀是本土派在國民黨權力圈的一大重挫指標。
雖然一度斷了從政念頭，轉入生技醫藥界，未料八年後，骨子裡蟄伏多年對政治的熱情，讓詹啟賢再度動念，尤其還是接受被各界視為統派色彩濃厚的洪秀柱之邀，引發政壇不少詫異聲。如今再度走人，不論只是單純的「道不同，不相為謀」，或與吳敦義的參選有關，成為防洪陣線「第一槍」，洪陣營的「致命一擊」，都讓洪秀柱坐失一張「本土王牌」，甚至可能引發後續骨牌效應，為洪的連任之路帶來陰霾。
當初詹啟賢加入黨務團隊，洪秀柱確實給予高度禮遇，不但打破國民黨副主席群傳統論資排序的慣例，任命擔任首席副主席，還賦予他擔任黨產因應小組召集人，在去年十一月馬、吳、郝以及黨內反洪人士高度質疑聲中，為洪秀柱登陸「洪習會」以及「和平政綱」背書，可謂洪秀柱領導正當性的重要支撐，如今這根支柱消失，已讓洪秀柱的「換柱」夢魘再起。
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