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詹啟賢辭副主席 藍委：替洪賣命的人都會求去

2017-01-08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨副主席詹啟賢昨日請辭副主席，並稱已經完成階段性任務。國民黨立委認為詹是代表黨和黨產會協商談判，事後卻被黨主席洪秀柱打臉，此事將形成骨牌效應，替洪賣命的人都會漸漸求去。

國民黨立委楊鎮浯表示，詹啟賢會辭黨職絕對不是突然，是長期對洪秀柱不滿累積的結果，尤其詹銜命去和黨產會協商，結果事後卻被洪公然打臉，說那是詹啟賢一個人的意見，這對詹而言「情何以堪」。

楊鎮浯認為，詹啟賢不求名利，在黨最困難時刻願意當洪的副主席，處理最棘手的黨產問題，縱使協商結果黨內意見不同，黨主席也不能把錯都推給詹，這件事會成為壓垮洪的最後一根稻草，讓替她賣命的人都離她而去。

林為洲：詹是受了委屈

國民黨立委林為洲說，詹確實對黨協助極大，代表國民黨與黨產會協商，替黨工薪資爭取權益，絕對值得肯定，但後來卻被罵，詹是受了委屈，國民黨要記取教訓，協商要攤在陽光下，才不會演變成今日這樣局面。

張麗善：詹離開對國民黨損失很大

國民黨立委張麗善指出，詹啟賢很有耐心，也全力以赴協助黨主席，更為黨產問題與黨產會周旋，詹的請辭理由是說階段性任務完成，但實際還沒有，應該是受到委屈，他的離開對國民黨損失很大。

國民黨立委許淑華說，感謝詹對黨的貢獻，他是很有能力的人，副主席一職很盡責，可能是因為黨產會協商問題才讓他掛冠求去，洪秀柱應設法留住詹、繼續為黨服務。

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  • 國民黨副主席詹啟賢昨日請辭副主席（資料照，記者廖振輝攝）

    國民黨副主席詹啟賢昨日請辭副主席（資料照，記者廖振輝攝）

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