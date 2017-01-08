頭寮謁陵 吳敦義打經國牌

2017-01-08

〔記者邱奕統／桃園報導〕有意角逐國民黨主席的前副總統吳敦義，昨到桃園市大溪頭寮陵寢謁陵，他受訪表示，這兩天會好好沉澱，思考能不能真正挑起黨的重責大任，將於九日說明，「未來能夠競選也能夠當選黨主席的話」，會效法故總統蔣經國先生的精神。

即將投入黨魁選舉的吳敦義，顯然刻意打「經國牌」。吳敦義謁陵時強調，他當年還是學生，就受時任國防部長與救國團主任的蔣經國賞識，一路提拔從政，國民黨現在面臨內外很大的困難，競選黨主席是犧牲，沒什麼享受可講，也不會有待遇，他以前擔任國民黨秘書長等職位時，從沒領過薪水或宴客報帳，未來能夠競選並當選黨主席的話，一定效法經國先生奉獻、毫不眷念財物與虛位，要讓國民黨在內外夾攻下重新站起來。

吳敦義說，國民黨如今在野，就是蓄積未來重新執政的實力，在野時真誠監督、有效制衡，重新執政就竭智盡忠為國家、人民奉獻，這是國民黨黨員肩膀上的責任。他並批說，不當黨產的處置應該回歸法律，但民進黨、不當黨產委員會逾越法治、橫行霸道，幾乎用清算鬥爭方式處理所謂不當黨產，全世界沒有其他國家政黨是這樣。

對於前台北市長郝龍斌宣布參選黨主席，未來如何協調？吳則未表示意見，頻說謝謝。