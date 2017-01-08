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洪秀柱：對手應明示對黨的理念

2017-01-08

國民黨「喬」的時代已過去

〔記者施曉光／台北報導〕在前副總統吳敦義、國民黨副主席郝龍斌表態參選黨魁後，國民黨主席洪秀柱爭取連任的競爭對手逐漸明朗化，她昨日呼籲對手，大家應該把抱負及要把黨帶往什麼方向說個清楚。

對於媒體詢問吳敦義一再強調「九二共識、一中各表」問題，是否暗示她的兩岸政策與國民黨不一樣？洪秀柱說，「大家要明示，不要暗示」，把黨的方向、黨的理念以及兩岸政策都清楚說出來。

媒體詢問洪秀柱有哪些理想、抱負可以吸引黨內支持？她說，「太多了，三言兩語講不完」，並強調過去國民黨的中心思想、核心價值，是否長久以來被忽略，沒有好好論述？而人才培育、組織改造也都很重要，且現在國民黨是巧婦難為無米之炊，如何處理財務問題，打好黨產官司，將是一條漫長之路。

被勸退？「肯定不會是我」

對於昨晚一度傳吳敦義參選，洪、郝都被勸退一事，洪秀柱說，「誰的勸退？肯定不會是我！」媒體追問是否參選到底？洪秀柱則說，這不是參選到不到底的問題，自己是補選階段的黨主席，目前黨內還有太多事情，只有短短一年多任期，還有太多事情要做。

洪秀柱還說，國民黨「喬」的時代已經過去，有競爭是好事，民主時代本來就會有競爭，但應建立民主風範，不搞鬥爭，而且選完之後，大家團結合作，為黨的未來努力打拚。

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  • 國民黨主席洪秀柱。（記者簡榮豐攝）

    國民黨主席洪秀柱。（記者簡榮豐攝）

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相關關鍵字： 吳敦義 國民黨主席選舉 國民黨魁 洪秀柱 郝龍斌
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