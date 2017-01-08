國民黨魁選舉》郝吳合流 可能性十之八九

2017-01-08

記者施曉光／特稿

郝龍斌昨日聲明參選，卻又預留退選伏筆，所謂的黨魁兩條件，不把黨主席之位當作下一個位置的跳板，以及不搞小班底治黨、沒有嫡系，前者明顯直指吳敦義，後者則是衝著洪秀柱而來，背後算計不難看穿，就是預留日後協調退選空間，郝、吳合流的可能性十之八九。

郝龍斌這份所謂「參選聲明」，與去年一度宣布參選三月黨主席補選時的姿態如出一轍，宣示既不堅定，還留日後退選後門，壓根兒沒有過河卒子的決心意志，未來重演去年黨魁補選臨陣開溜戲碼的可能性極高，一場延期舉行的「參選記者會」，最後如果轉調為「挺吳記者會」，一點也不會令人意外。

本土VS.非本土

藍營這場「再換柱」戲碼，除了是反洪與本土勢力對洪秀柱領導力及個人風格的反撲，背後隱含的「本土VS.非本土」意義更大，洪陣營能否鎖住三成深藍的黃復興系統選票，將是決定勝敗的最關鍵因素。

畢竟這是一場藍營的封閉型選舉，吳敦義與本土派不斷把路線問題當成洪秀柱的罩門來打，對標榜創黨核心價值的對手而言，卻似乎正中下懷，洪秀柱昨面對媒體詢問吳敦義一再強調「九二共識、一中各表」，是否暗示她的兩岸政策與國民黨理念不同時，老神在在地回應要求對手「明示」黨的方向、理念以及兩岸政策。

對洪秀柱陣營而言，攤開創黨核心價值，等同國土意識與統獨認同，只要「打開天窗說亮話」，問題愈露骨，本土派的論述方式，就如同打開潘朵拉的盒子，遠離深藍情感，更可以打為「獨台」。

在此情況下，吳敦義在深藍票源的流失自然更多，對洪陣營鞏固黃復興系統選票，反而更加有力，就像去年三月黨魁補選，洪秀柱的主要對手黃敏惠曾經表態「中華民國就是台澎金馬」，後來成了海外與黃復興系統等深藍黨員票投不下去的理由。

不過，洪秀柱也得面對吳敦義背後的巨大身影—馬英九，以及一旦出現郝、吳合流，甚至後續如果還有連戰、吳伯雄、馬英九等藍營大老表態挺吳的龐大壓力，失去深藍票源優勢，只怕「換柱」陰影重現。