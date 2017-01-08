國民黨魁選舉》郝吳合流 可能性十之八九
記者施曉光／特稿
郝龍斌昨日聲明參選，卻又預留退選伏筆，所謂的黨魁兩條件，不把黨主席之位當作下一個位置的跳板，以及不搞小班底治黨、沒有嫡系，前者明顯直指吳敦義，後者則是衝著洪秀柱而來，背後算計不難看穿，就是預留日後協調退選空間，郝、吳合流的可能性十之八九。
郝龍斌這份所謂「參選聲明」，與去年一度宣布參選三月黨主席補選時的姿態如出一轍，宣示既不堅定，還留日後退選後門，壓根兒沒有過河卒子的決心意志，未來重演去年黨魁補選臨陣開溜戲碼的可能性極高，一場延期舉行的「參選記者會」，最後如果轉調為「挺吳記者會」，一點也不會令人意外。
本土VS.非本土
藍營這場「再換柱」戲碼，除了是反洪與本土勢力對洪秀柱領導力及個人風格的反撲，背後隱含的「本土VS.非本土」意義更大，洪陣營能否鎖住三成深藍的黃復興系統選票，將是決定勝敗的最關鍵因素。
畢竟這是一場藍營的封閉型選舉，吳敦義與本土派不斷把路線問題當成洪秀柱的罩門來打，對標榜創黨核心價值的對手而言，卻似乎正中下懷，洪秀柱昨面對媒體詢問吳敦義一再強調「九二共識、一中各表」，是否暗示她的兩岸政策與國民黨理念不同時，老神在在地回應要求對手「明示」黨的方向、理念以及兩岸政策。
對洪秀柱陣營而言，攤開創黨核心價值，等同國土意識與統獨認同，只要「打開天窗說亮話」，問題愈露骨，本土派的論述方式，就如同打開潘朵拉的盒子，遠離深藍情感，更可以打為「獨台」。
在此情況下，吳敦義在深藍票源的流失自然更多，對洪陣營鞏固黃復興系統選票，反而更加有力，就像去年三月黨魁補選，洪秀柱的主要對手黃敏惠曾經表態「中華民國就是台澎金馬」，後來成了海外與黃復興系統等深藍黨員票投不下去的理由。
不過，洪秀柱也得面對吳敦義背後的巨大身影—馬英九，以及一旦出現郝、吳合流，甚至後續如果還有連戰、吳伯雄、馬英九等藍營大老表態挺吳的龐大壓力，失去深藍票源優勢，只怕「換柱」陰影重現。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 歌仔戲國寶「小明明」驟逝！ 死因尚未確定
- 蔡總統抵飯店 僑胞低溫下熱情歡迎
- 機捷A7站產專區 禾聯碩進駐動土
- 燈會排擠？弱團年餐 募不到五成
- 自由廣場》打工族消失的五天
- 《一例一休首個休假日》南崗工業區 八成廠家休息
- 興大才辦完年改會深夜就傳火警 時間點敏感
- 北市》去年12月資遣增5成 批發零售最多
- 豪氣妮妮攔胡? 「那也不是不可能」
- 佛州機場遭濫射 他靠筆電從槍口下逃生
- 原味瘋起！內衣褲、絲襪全都賣 還可「面脫」
- 美車廠遷墨國 就業、工資不減反增
- 黑衣人襲黃之鋒 學者：台灣香港化
- 專家：購買者為滿足性想像
- 自由廣場》台灣安全心腹之患
- 紓解高美濕地車潮 轉運停車場動土
- 【藝文短訊】林水福談谷崎潤一郎
- 川普：駭客絕不影響大選結果
- 遭控影響美國大選 俄國美女駭客喊冤
- 自由廣場》德國老闆不怕一例一休
- 看問題》過境外交可以更積極些
- 自由廣場》上頭圖利 下頭頂罪
- 吳昇桓助拳南韓 紅雀不阻擋
- 獲選歷史名人故居》黃清舞故居「遂園」 掛牌
- 假論文案 楊泮池盼教授別氣餒
- 雙手反綁上吊 男子離奇死公廁
- 退伍軍人濫射 佛州機場5死
- 港口租中國99年 斯里蘭卡人抗爭
- 信天翁滿腹垃圾 竟有夜店打火機
- 丘沁偉簽到服飾店 內褲當背景
- 兒子家書太催淚 林英傑鬥志瞬間破表
- BOXING遭阿妹狂「雕」 半夜落跑釣魚
- 書法老師號召 做愛心送春聯
- 王姿雯／失樂園
- 台南首座》永華運動中心動土 明年三月完工
- 來台交流 統派抗議嗆滾回去// 香港民主派：不會被打倒
- 紀念林獻堂 萊園寫生賽頒獎
- 丁文琪自爆升格人妻 幫林宥嘉催票
- 騎士三巨頭合體 籃網5連敗
- 南區年金改革座談 鹽埕區今交管
標題：國民黨魁選舉》郝吳合流 可能性十之八九
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email