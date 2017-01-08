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一周大事 （1月1日至1月7日）

2017-01-08

國內：

●爆發餿油爭議的頂新集團台灣康師傅公司決議，自一日起解散。

●國防部五日宣布，八十三年次以後的役男所受四個月軍事訓練，將從八週入伍訓、八週兵科學校訓練，改為五週入伍訓、十一週部隊訓練。

●蔡英文總統自七日展開為期九天的「英捷專案」，訪問宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多等友邦，並過境美國休士頓與舊金山。

國外：

●巴西亞馬遜州的安尼修喬賓監獄（Anisio Jobim）一日發生暴動，造成五十六名囚犯死亡；羅賴馬州的蒙特克里斯托監獄（Agricola de Monte Cristo）六日再傳暴動，造成卅三名囚犯死亡。

●土耳其伊斯坦堡一夜店在一日遭槍手發動攻擊，造成卅九人死亡，「伊斯蘭國」二日宣稱犯案。

●俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）六日宣布，將自敘利亞撤軍，並由航母「庫茲涅佐夫號」率先返國。

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標題：一周大事 （1月1日至1月7日）


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2017年1月8日‧星期日‧丙申年臘月十一日
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