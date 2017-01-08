《星期專論》蔡總統可以再大膽一點

2017-01-08

◎王美琇

我們來這裡不是要玩弄控制器，我們是要改變船的方向。

──美國前總統雷根

前些時候去探訪陳水扁前總統，閒聊時，他談起做為一個領袖必須具備三性：霸性、韌性和賭性。霸性，是決斷力、魄力和擔當；韌性是一種不屈不撓的堅持；賭性則是必要時要有放手一搏、承擔風險的勇氣。

扁的觀點值得玩味。回頭看蔡英文總統執政七個多月，民調滑落廿多個百分點，很多人納悶：到底小英的問題出在哪裡？

我認為問題的關鍵核心應該出在蔡總統本人，最主要的部分是：性格、用人和缺乏專業幕僚團隊。

總統要先改變腦袋

所謂「性格決定命運」，若要改變命運，唯有改變性格；要改變性格，則必須先改變腦袋。也就是「重新架構」問題和組織的能力。

蔡總統的性格過於謹慎保守，面對棘手問題常會顯得遲疑和緩慢，容易錯失處理問題的良機。例如許多高階退將赴中的不當行徑，嚴重傷害國家尊嚴，但總統不置一詞，政府也沒有斷然處置的方案；再者，中國在國際間頻頻做出羞辱台灣國格之事，總統也靜默不語。請問這種「沉默的姿態」如何能激發人民的熱情支持？如果以「不挑釁中國」的態度來應對「中國不斷挑釁台灣」，這種領導方式和思考框架，能換取一點點中國的善意嗎？任人踐踏的國家如何能讓人民有光榮感，又如何能突破台灣的困境？

蔡總統說內政改革短時間很難看到績效，大家可以體諒，也因此在兩岸、國防和外交問題上，總統更應該在關鍵時刻展現「捍衛國家」的明確態度和積極作為。若兩邊都落空，又怎能贏得人民的支持、民調又如何上升呢？

領袖是希望的化身，更是人民的代言人。領導者最重要的是，在關鍵時刻要為國家、為人民「展現態度」，這就是「政治領導力」。「展現態度」的領導力會有宣示性和感染力，讓政府單位更清楚國家方向以及讓人民對國家產生信心。

強化專業幕僚 檢視用人

蔡總統第二個危機是，缺乏專業的幕僚團隊來協助處理國政。一個成功的領導人，最重要的是他的身邊必須有一群專業幕僚團隊，來為他蒐集情報、分析問題和研擬對策等，然後提供他做最後的決策。

美國前總統雷根的成功治國，除了領袖特質外，他有非常堅強的幕僚團隊。一人主管政治管理，直接掌控對外接觸，包括國會、傳播、利益團體和政治團體等；一人負責政策管理，即內政政策和國家安全等；一人主管總統和政府團隊的所有行程安排等。這個「三人組」以下分別掌有工作團隊來推動相關事務。這些幕僚團隊和幕僚長形成總統最重要的核心團隊，幫助雷根充分掌握內外情勢，做出良好的政治判斷。

李登輝前總統的治國模式也值得參考。李前總統在當時憲法限制下，充分運用國安會的功能。專業的國安會幕僚團隊為他研擬兩岸、外交和國防政策外，他也將國安會當作協調平台，經常性召集各部會首長一起會商、協調政策的推動。換句話說，李登輝把治國機制運作成為比較有效率的「準總統制」，行政院長只是「聽話」的執行長。

目前蔡總統身邊除了文宣幕僚外，缺乏其他專業幕僚團隊來為她架構政策推動的政治考量和周延性，讓她在做決策時少了戰略高度和空間，也增添許多不可測的風險。因此，蔡總統應積極強化專業幕僚團隊，協助因應短中長期的政策規劃。

蔡總統另一個危機是「用人」。一個成功的領導人，最重要的要務就是「用人」。用對人，事情即成功一半；用錯人，事情可能毀於一夕。

行政院長推動施政首當其衝，每天要面對立院和媒體，需具備相當的政治性格和決斷力。林全是有能力的人，但可能放錯了位置；而且林全和蔡英文的特質太像，無法形成重要的互補。

許多部會首長也必須重新盤點，不適任者儘早撤換。邱吉爾曾說：「不願得罪人、不敢力排眾議的人，不適合在艱困時期擔任政府首長。」推動改革的非常時期，政務官必須有擔當、有信念和使命必達的能力，才能使得動文官體系。

過於溫和的人很難善用權力。一個領導人有時為了完成使命，必須堅強到近乎無情。如果對艱鉅的任務優柔寡斷，或因婦人之仁而手軟，那麼他就做不好份內的工作，或者壓根就不會去做這項工作。

重新架構問題和組織

任何國家領導人都有面臨危機的時刻，不順遂時，要冷靜分析錯誤，迅速找出應對之道，不要被過去的慣性框限；更重要的是，要有「重新架構」問題和組織的能力。

川普即將上任，美國對中政策可能產生變化，美日友台、亞太戰略合縱連橫，台灣重要性與日俱增，我們應借力使力推進世界舞台。歷史機遇千載難逢，但也可能稍縱即逝，端賴蔡英文的作為。

一年之始，萬象更新。面對內外變局，蔡總統不能再過度謹小慎微，請打破慣性框架，逆轉腦袋，「重新架構」問題和組織，然後「重新開機」吧！我認為，蔡總統可以再大膽一點！

（作者為專欄作家）