「台灣守望」上線 盼促進國際了解台灣

2017-01-07

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國總統當選人川普即將上任，新台灣和平基金會催生評論網站「台灣守望」（Taiwan Sentinel）昨舉行上線記者會。總統府資政、新台灣和平基金會董事長辜寬敏表示，川普先前公開稱呼蔡英文總統為「台灣總統」，他主張台灣此後就該往國家正常化方向發展，盼望藉此平台，讓國際更了解台灣的重要性，因為台灣如果不能夠以一個國家存續下去，亞洲也無法維持和平穩定。

「台灣守望」由想想論壇前英文版主編、常駐台灣的資深政治評論家寇謐將（J. Michael Cole）主編，針對台灣議題以及台灣在亞洲的角色，邀請台灣及世界各地專家撰寫即時報導與評論，促進國際社會對台灣的了解，守望並護衛台灣主權、認同以及自由民主的生活方式。