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新聞透視》吳敦義、郝龍斌整合難度高 只好先聲奪人

2017-01-07

記者施曉光／特稿

吳敦義、郝龍斌兩人從先前不露口風，到昨天先後放口風，而且恐後爭先搶在九日「宣戰」，如同競速過招一般，雙方如此汲汲皇皇，一個是想先聲奪人，畢竟一旦兩人都宣布參選，日後整合難度更高，另一個則是要趕在「障礙」出現前搶先通行。

前晚曾傳郝龍斌要在昨日宣布參選，上午隨之傳出吳敦義九日宣布參選，且吳敦義辦公室也通知媒體，預告三天後要召開記者會，郝辦也隨即釋出同一天要宣布參選，明顯都是倉猝之作。

原本吳敦義不必急於農曆年前表態，畢竟黨魁選舉三月底公告，四月上旬才領表，照理仍有充裕時間協調，因此過去回應媒體報導農曆年前後宣布參選，吳都一副神色輕鬆自若，表示沒這一回事。但自從郝龍斌動作愈來愈大，話也說得愈來愈明後，才讓吳陣營驚覺協調一途已經走到瓶頸，要郝自己退堂擊鼓，有如煎水作冰，因此不得不提前出手，先發制人，郝陣營迫於倉皇接招，才會出現這種同一天都釋出九日要召開記者會表態的「巧合」。

畢竟對吳敦義而言，二○二○稱得上是政治生涯最後一役，若要拿下二○二○，必先掌握黨機器，如果黨權繼續握在洪秀柱手上，難免憂疑，如果放手讓郝龍斌參選，評估勝算微乎其微，因此親自出馬成了唯一的必然選擇，兩強對決是最佳形勢，但事與願違，三足鼎立只是便宜洪秀柱。

在誓師出征前，吳敦義搶在洪秀柱之前，先於今日恭謁蔣經國陵寢，凸顯傳承的政治意味十分明顯，除了做為參選黨魁的起手式，也有向黨內深藍的黃復興系統招手的政治意涵。

隨吳、郝表態，黨主席選舉情勢也隨之明朗化，但未來反洪派勸退郝的壓力，不但不減，恐怕還會更大，郝龍斌能否撐得下去，應是重要觀察指標，假設四月上旬最後登記結果，還是洪、吳、郝三人參選，屆時黃復興動向對於選舉結果的影響性會更強，如果反洪力量無法有效整合過半，或洪未能拿下過半票數，勢必進入二輪投票。

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  • 國民黨主席選舉假設四月上旬最後登記結果，還是洪、吳、郝三人參選，屆時黃復興動向對於選舉結果的影響性會更強。（資料照）

    國民黨主席選舉假設四月上旬最後登記結果，還是洪、吳、郝三人參選，屆時黃復興動向對於選舉結果的影響性會更強。（資料照）

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