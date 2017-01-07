暗批洪秀柱？郝龍斌：政黨負責人不能只想保位

2017-01-07

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席洪秀柱的領導風格與路線方向，讓黨內反洪派人士不滿，將於九日宣布參選黨主席的國民黨副主席郝龍斌昨天表示，做為政黨負責人，最重要的基本要求就是無私，「絕不能說在這個位置，只想鞏固這個位置，不管政黨未來發展。」

郝龍斌昨出席「從執政到在野，國民黨如何釐清錯誤再出發」座談會，在回應提問者批評洪秀柱的領導問題時做以上表示。

郝龍斌接著說，「甚至在這個位置已經想到下個位置要幹什麼」，如果是這樣的人在位，「我想這個政黨的前景是堪慮的。」

郝龍斌表示，主事者的重要人格特質，不只要無私，還要能包容、溝通，而且有錯就要認，才會進步，減少犯錯，透過集體決策就能減少犯錯的機會，這也是他一再強調國民黨一個人說了算的時代已經過去了。

對於郝龍斌相關談話，國民黨方面不做回應。

座談會上，前陸委會副主委、文化大學社科院長趙建民，也批評洪秀柱不了解什麼是民意與妥協；趙說，國民黨現在完全與民意脫節，向右邊的統派靠攏，已偏向成為右派政黨，「有幾個國家的右派政黨可以取得政權？」「國民黨要重回執政，我看很拚！」如今的國民黨只是少數幾個人在一起尋求溫暖。

對於趙建民的批評，國民黨文傳會副主委唐德明回應表示，學者的政治觀察，國民黨予以尊重，但想當然耳的主觀感覺，顯然有失客觀公正的學術立場，他期許學者不應該以學術之名，行輔選之實。