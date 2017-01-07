吳敦義、郝龍斌 9日宣布選黨魁

2017-01-07

吳搶先公開表態 郝辦也連忙跟進

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨五月廿日將選舉新任黨主席，除了已表態競選連任的黨主席洪秀柱外，前副總統吳敦義、黨副主席郝龍斌昨不約而同都一改先前不表態的姿態。吳敦義首度公開表達，鄭重考慮「勇於承擔責任」；郝龍斌辦公室則在吳辦通知媒體九日要召開記者會後，連忙證實郝同天將召開記者會，並且將宣布參選。

洪秀柱：好事 代表吳、郝願承擔

可望於九日表態角逐黨魁的吳敦義，在正式宣布前，今日還將前往桃園大溪，恭謁已故總統蔣經國陵寢。另一方面，昨傳郝龍斌九日表態參選時，將辭去副主席一職，郝辦對此沒正面回應，只說今日才會有確認的訊息，屆時再對外說明。

針對吳敦義、郝龍斌九日將正式表態競逐黨魁，洪秀柱回應，這是好事，代表吳、郝願意承擔，國民黨是個民主政黨，過去大家先「喬」好，同額競選的事情，本來就不合乎黨員對國民黨的期待。她希望未來的選舉是競爭而不是鬥爭，選完後大家還是團結一心，忠誠合作，拋開個人，一起為黨為國來努力。

吳敦義昨天下午會見哈佛大學費正清中心「兩岸事務訪問團」前受訪表示，國民黨是在野黨，必須要更有力地從事監督與制衡工作，使中華民國能維持一定的成長與進步，許多黨內同志賦予他這樣的期許（擔任黨魁），認為他過去在黨務工作、行政與立法工作都受國家與黨的栽培，在黨面臨很大困難的時候，應該勇於承擔一部分的責任，因此必須鄭重考慮，九日就會向大家報告。

勸退郝龍斌？ 吳：沒碰觸這些議題

媒體再三詢問九日是否就宣布參選，吳敦義始終賣關子，只說「要到九日才能夠奉告」，且目前仍在洽租場地，還不能做具體報告。

媒體詢問，是否之前有協商勸退郝龍斌等競爭對手？吳表示，他沒有碰觸這些議題，只是先做自己應該做的決定，因為各方都有非常多的期許與鼓勵，黨目前面臨內外許多重大考驗，一方面外部壓力來自民進黨政府，被清算黨產，另一方面內部也需要有更多的論述，引領社會大眾與黨員。

郝龍斌昨天上午面對媒體詢問是否要參選黨魁時，原本一再重複說，「我決定了，就會跟大家報告」，絲毫不願鬆口。

不過，就在中午傳出吳敦義將宣布參選，吳辦也對外公布九日要召開記者會後，郝龍斌辦公室幕僚游淑慧隨即向媒體證實，郝龍斌同一天上午也將召開記者會，而且會正式宣布參選。

面對彼此都將宣布參選，吳敦義只說，「我不能隨便評論」﹔郝龍斌則是回應，任何人對黨有想法、願意承擔，都是好事。

洪秀柱方面，將維持既定步調，十三日到桃園大溪謁陵後，晚間即啟程赴美國舊金山、芝加哥、休士頓、洛杉磯等城市拜訪僑社並募款。據傳，由於赴中美洲友邦訪問的蔡英文總統也將過境舊金山，國民黨海外黨部已規劃洪的行程，要與蔡英文「打擂台」。