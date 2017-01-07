維繫邦誼 宏國大使促深化民間關係

2017-01-07

「宏國總統需要籌碼 說服國內親中派」

〔記者呂伊萱／台北報導〕蔡英文總統「英捷專案」今將出訪中美洲四友邦，首站將抵宏都拉斯。此次出訪友邦，外傳是為鞏固不穩邦交，惟宏都拉斯駐台大使謝拉出面駁斥傳言，並強調兩國邦交穩固。他並建議台宏須自商業與教育等面向深化民間關係，以創造關係堅實基礎，對兩國皆是雙贏局面。

宏都拉斯總統葉南德茲去年國慶前曾訪台，當時便邀請蔡總統訪宏。此次出訪行程原無安排宏國，是蔡總統主動要求加入，並列為首站地點。對於蔡英文將訪問宏國，謝拉表示，宏都拉斯民眾非常期待蔡總統的到訪，預期會在宏國掀起熱潮。

謝拉也駁斥台宏邦交不穩傳言，強調自己就是「愛台派」，他將陪同蔡總統進行宏國訪問，後續還會陪同包括ＥＶＰ集團等四家不同領域台商在宏國探勘商機，直到本月底才會返台，「整個月都是台灣月」。

不過，謝拉坦言，中國在中南美洲的影響力逐漸擴張，雖宏國現任總統友台，但雙邊關係不能單依賴高層，且總統也需要有「籌碼」說服國內的親中派，因此他盼望台宏關係能進一步發展。

「台灣推新南向 更應聚焦中南美盟友」

謝拉表示，台灣正力推新南向政策，但除與東南亞國家加強合作外，他更推薦台灣將發展重心擺在中南美盟友身上，這不只是他的想法，其他中南美洲駐台大使也有同樣看法。

目前在宏國投資的台商僅十家，謝拉積極盼望台商投資，但他強調，宏國不是要求台灣幫助，或是常被誤解的「金援外交」，而是希望台宏透過人與人之間的互動來往，自民間建立綿密堅強的互動基礎。謝拉舉例，若有五十家公司投資宏國，每家公司雇用五百人，就等於有兩萬五千個家庭，假使每個家庭有四人，若宏國政治領導階層有意轉向時，就會有至少十萬群眾不滿上街，對執政者形成壓力，「這就是堅強的連結」。

謝拉指出，台宏早已簽署自由貿易協定（ＦＴＡ），台商若在宏國設廠，因宏國與美加墨和中南美多國都簽有貿易協議，台商產品將可享有關稅優惠進入廣大市場。