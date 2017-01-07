蔡英文過境美 川普團隊將電話或當面致意
「我方是客」 尊重對方想法與安排
〔記者蘇永耀、蘇芳禾、呂伊萱／台北報導〕蔡英文總統「英捷專案」今日啟程，出訪中美洲四友邦，並過境美國，預計十五日返台。由於此次出訪正值美國新舊政府交替之際，總統過境美國期間的活動也受到高度關注，據指出，總統除一般性的參訪與出席僑宴外，也透過駐美代表處與川普團隊保持聯繫，屆時川普方面會以電話或當面會晤方式，向總統致意，相關人士指出，「我方是客」，尊重對方的想法與安排。
相關人士指出，川普廿日正式就職，蔡總統過境美國休士頓與舊金山期間，執政的民主黨給予蔡高度禮遇，我方非常感謝，與川普陣營接觸時也應尊重現任政府，因此，「過境就是過境」，不必特別高調或聲張，這也是基本的外交儀節。
英川會？ 司徒文：台美都會避免問題
前美國在台協會處長司徒文昨受訪時也認為，中國已經給台北與美國壓力，在這個時間點，他判斷美國政府和台灣政府都會「避免產生任何的問題」。蔡總統和美國新政府的朋友、專家或顧問等人之間，也許會有一些私人見面的機會，但大概是「秘密的」，因為「現在沒有人要更多的問題」。
總統一行於台北時間今日上午十時搭乘長榮專機啟程，預計在美國當地時間七日上午抵達休士頓，並停留一晚。總統將參觀當地著名的美術館及參訪科技產業與出席僑宴。
蔡將過境休士頓 中方動員準備鬧場
據國安單位的情資，中國駐休士頓總領事館已動員親中僑社及留學生準備鬧場，我駐休士頓辦事處也嚴陣以待。蔡總統返程則於當地時間十三日晚間抵達舊金山，停留一晚並出席僑宴等活動。
總統這次訪問中美洲四友邦，行程相當緊湊。預計八日下午抵達宏都拉斯，停留一晚。九日下午赴尼加拉瓜，停留兩晚，參加奧德嘉總統就職典禮等活動。十一日上午赴瓜地馬拉，停留一晚。十二日下午轉赴薩爾瓦多，十三日下午離開薩爾瓦多。
由於中國才剛挖走台灣邦交國聖多美普林西比，總統這次訪問友邦，鞏固邦交的意味濃厚，在與友邦元首晤談時，也將談論如何強化與各友邦間的經貿交流及合作。
此行陪同總統出訪的官員，包括國安會秘書長吳釗燮、外交部長李大維、僑委會委員長吳新興、總統府副秘書長姚人多、國安會副秘書長曾厚仁、宜蘭縣長林聰賢等人；商界人士則包括世界台灣商會總會長林見松、台灣國際農產開發董事長陳郁然、台糖董事長黃育徵、老爺酒店集團總裁林清波、開陽集團董事長蔡宗融、紡拓會董事長詹正田等。
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