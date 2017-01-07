2017-01-07

海軍陸戰隊兩棲偵搜專長班官兵須參加八至十二週的「兩棲專長訓」，結訓前為期六天五夜的「克難週」更是重頭戲。國防部臉書昨公佈第一四四期學員「克難週」開跑短片，影片裡學員睡夢中接獲指令，拿起船槳向外衝，冒著寒風、打著赤膊，見證「蝌蚪」蛻變成「蛙人」的過程。

（圖：取自國防部發言人臉書，文：記者涂鉅旻）