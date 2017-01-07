焦點評論》年改勢在必行 不能任由喊價

2017-01-07

記者李欣芳／特稿

伴隨蔡政府的年金改革時程逼近，農曆春節前完成各界意見徵詢、五月前向立院送出年改修法版本，年金改革角力戰已轉趨緊繃，反對政府改革版本的抗爭力道勢必增強，年金改革爭議成為政府在新年度面臨的首要棘手議題，但為避免國家財政破產，年金改革勢在必行。

由於上週六首場分區會議遭到退休軍公教人士抗議，迫使會議提前結束，接下來包括今起的三場分區會議也有相關抗議，不過，當前政府推動年金改革，不會因退休軍公教等人士的抗爭而有所動搖，包括蔡總統在內的府院高層，仍將依既定的步驟，改革向前行。

民主社會，抗議者在申請的集會遊行路權範圍內表達訴求，屬於法律保障的合法抗議活動，不過，若進入非屬於集會遊行管制區，破壞公務機關的公物，已逾越法的分際，也是法律所不容許。

上週六首場分區會議秩序受到嚴重干擾，令人擔心接下來的年金改革會議，是否重演日本核災區食品是否輸台的公聽會，會議根本無法開下去的窘境。政府目前已意識到這一點，接下來三場分區會議可望以優勢警力，排除會議受到嚴重干擾，但相關變數仍應密切注意。

年金爭議紛擾已久，蔡政府去年五二○上任以來，面對各項抗議訴求，常給人「會吵的小孩有糖吃」的印象，基層民眾期待政府應適時展現鐵腕措施，依法執行公權力。

在氣氛緊繃之際，副總統陳建仁以搶救年金「水庫」的比喻溫情喊話，強調進水少而出水多的水庫必定很快枯竭，他點出國家年金的用罄危機，來自費率及報酬率都偏低、軍公教十八％優存利率與所得替代率偏高、薪資採計期間偏短、年金起支年齡偏早等關鍵問題。軍公教與勞工等各階層若不能共體時艱，國家財政走上破產之路將由下一代承擔惡果。