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不滿官版 全教總發起10萬師請假抗議

2017-01-07

〔記者林曉雲、翁聿煌／綜合報導〕年金改革如火如荼，全國教師工會總聯合會與各地方縣市工會理事長昨天表示，政府做為軍公教的雇主，卻未負起雇主責任，對政府這個「壞老闆」，全國十萬名會員老師們將發起包括集體請假、上街遊行、拍照上傳總統臉書陳情等「爭議行動」，各縣市下週起遍地開花抗爭，十七日起發動三天全國性行動，他們訴求「共同補繳，政府責任」，希望政府負起雇主責任，確保基金財務的健全與永續。

全教總理事長張旭政表示，全教總一向主張合理改革、基金永續、財務健全、雇主責任，雖肯定年改會採納全教總的部分訴求，例如處理雙薪肥貓案，然而官版年金改革案漠視雇主責任、不保證基金永續、影響教師新陳代謝，且不肯「說清楚、講明白」。

張旭政表示，公教退撫基金面臨破產問題，主要是因過去長年提撥不足，政府卻始終未承諾會補足；此外，依年改辦公布的方案，中小學教師從七五制跳到八○制，再逐年加到八五制，只有二至三個年齡層適用過渡期，其他教師全都要延到六十歲才能開始領退休金，這絕非政府宣稱的漸進手段，而是斷層式的改革，將嚴重影響教師的新陳代謝。

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  • 全國教師工會總聯合會與各地方縣市工會理事長昨召開記者會宣布，全教總支持年金改革，但對於未負起雇主責任的「壞老板」政府，全國老師們下週起依法發起「爭議行動」。（記者林曉雲攝）

    全國教師工會總聯合會與各地方縣市工會理事長昨召開記者會宣布，全教總支持年金改革，但對於未負起雇主責任的「壞老板」政府，全國老師們下週起依法發起「爭議行動」。（記者林曉雲攝）

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