臉書喊話 陳建仁疾呼搶救年金水庫

2017-01-07

〔記者蘇芳禾／台北報導〕對於年金改革引發的反彈聲音，兼任年金改革委員會召集人的副總統陳建仁在臉書貼文提出水庫理論，他說，保險及退休基金就像一個水庫，進水少而出水多，必定很快用盡枯竭；進水多而出水合理，才能持盈保泰、源源不絕。

陳建仁認為，「提撥或保險費」及「基金投資報酬」就是注入基金庫的水；而「退休所得給付」就是流出基金庫的水，將取決於「優存利率」、「所得替代率」、「薪資採計期間」和「年金起支年齡」。

陳建仁五日在臉書貼文表示，國家年金的用罄危機，來自於年金費率及報酬率都偏低、優存利率（十八趴）和所得替代率偏高、薪資採計期間偏短、年金起支年齡偏早。希望大家可以從各種備選方案中討論，包括十八趴要如何走入歷史、所得替代率要如何逐年調降、薪資採計期間要如何逐年調高等等。

陳建仁說，台灣現行的保險及退休制度，是在「高出生率、高死亡率、高銀行利率、高經濟成長率、高薪資調漲率」的年代設計的；但是最近廿年來，台灣走向「低出生率、低死亡率、低銀行利率、低經濟成長率、低薪資調漲率」，很可惜未能儘早進行改革，才造成現今嚴峻的年金危機。